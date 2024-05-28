Bolu polisinden aksiyon dolu operasyon… 5 gözaltı, 1 tutuklama…

Bolu'da narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar aksiyon filmlerini aratmıyor. 24 Mayıs 2024 tarihinde Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik önemli adımlar atıldı. İki farklı olayda toplam beş kişi gözaltına alındı, biri tutuklandı, diğer dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksiyon dolu narkotik operasyonu

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısların üzerlerinde ve araçlarında yaptıkları aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyon, Bolu genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik gerçekleştirilen başarılı bir çalışmayla sonuçlandı.

Şüpheli araçta uyuşturucu bulundu

Operasyon sırasında ekipler, şüpheli araçlarda ve şahısların üzerlerinde detaylı aramalar yaptı. Aramalarda, vites konsolu boşluğuna zulalanmış halde 74,38 gram metamfetamin, 47,02 gram sentetik kannabinoid, bir adet kırık vaziyette ecstasy hapı, bir hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Bu maddelerin gizlenme yöntemi ve miktarı, operasyonun ne kadar titizlikle yürütüldüğünü gösteriyor.

Tehlikeli maddeler ele geçirildi

Ele geçirilen maddeler arasında güçlü bağımlılık yapıcı etkisiyle bilinen metamfetamin, daha tehlikeli yan etkilere sahip sentetik kannabinoidler ve ecstasy hapı bulunuyor. Ayrıca, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı da şüphelilerin uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik faaliyetlerde bulunduğunu kanıtlıyor.

Adli işlemler

Yakalanan beş şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Bu kişilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahısların yargı süreci devam ediyor ve emniyet yetkilileri, bu kişilerin takibini titizlikle sürdürüyor.

Bolu Emniyet Müdürlüğü kararlı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor. Yapılan operasyonlar, Bolu genelinde uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesi açısından büyük önem taşıyor. Emniyet yetkilileri, vatandaşları da bu konuda duyarlı olmaya ve şüpheli durumları derhal polise bildirmeye çağırıyor.

Vatandaşlara önemli uyarı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti konusunda dikkatli ve bilinçli olmaları gerektiğini vurguluyor. Şüpheli durumlarda derhal polise bildirimde bulunmanın, uyuşturucu suçlarıyla mücadelede büyük önem taşıdığını belirten yetkililer, bu tür operasyonların devam edeceğinin altını çiziyor.