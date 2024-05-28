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Abant’ta 67 yıl önce meydana gelen büyük deprem…7,1 büyüklüğünde sarsıntının acı bilânçosu

1957 yılında Bolu Abant’ta yaşanan 7,1 büyüklüğündeki deprem, 52 kişinin ölümüne ve 5 bin evin hasar görmesine neden oldu. AFAD, bu büyük felaketi anarak depreme hazırlıklı olmanın önemini vurguladı.

Sadiye Dura
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Abant’ta 67 yıl önce meydana gelen büyük deprem…7,1 büyüklüğünde sarsıntının acı bilânçosu mask
Abant’ta 67 yıl önce meydana gelen büyük deprem…7,1 büyüklüğünde sarsıntının acı bilânçosu
Abant’ta 67 yıl önce meydana gelen büyük deprem…7,1 büyüklüğünde sarsıntının acı bilânçosu
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Bolu’yu sarsan büyük felaket

1957 yılında Bolu Abant'ta meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'nin yakın tarihinde unutulmaz bir iz bıraktı. Bu büyük sarsıntı, sadece Bolu’yu değil, tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. 52 kişinin hayatını kaybetmesine ve 5 bin evin ciddi hasar görmesine yol açan bu deprem, aynı zamanda Türkiye’nin depreme karşı hazırlıklı olma konusundaki farkındalığını artırdı.

Abant’ta 67 yıl önce meydana gelen büyük deprem…7,1 büyüklüğünde sarsıntının acı bilânçosu

AFAD’dan depreme hazırlıklı olma vurgusu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 67 yıl önce yaşanan bu büyük felaketi anmak ve depreme karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha vurgulamak amacıyla sosyal medya hesaplarından anlamlı bir paylaşım yaptı. AFAD'ın yaptığı bu paylaşım, toplumun deprem bilincini artırmayı hedeflerken, olası yeni depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizdi.

Depremin ardından gelen yeniden yapılanma süreci

1957 depremi sonrasında Bolu ve çevresindeki bölgelerde büyük bir yeniden yapılanma süreci başladı. Yıkılan binaların yerine daha dayanıklı ve modern yapılar inşa edildi. Ancak, bu büyük depremin izleri ve acıları hala unutulmadı. Bölge halkı, yaşadıkları travmayı atlatmak ve hayatlarına devam edebilmek için büyük bir mücadele verdi.

Deprem bilincinin artırılması ve önlemler

AFAD’ın paylaşımı, depremlere karşı hazırlıklı olmanın ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye’nin birçok bölgesi gibi Bolu da aktif fay hatları üzerinde bulunuyor. Bu nedenle, bölge halkının deprem bilincinin artırılması ve binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi büyük önem taşıyor.Abant’ta 67 yıl önce meydana gelen büyük deprem…7,1 büyüklüğünde sarsıntının acı bilânçosu

1957 depreminden alınan dersler

1957 yılında yaşanan bu büyük deprem, Türkiye’nin depreme karşı hazırlıklı olma konusunda daha ciddi adımlar atması gerektiğini gösterdi. Deprem sonrası yapılan araştırmalar ve incelemeler, gelecekte benzer felaketlerin yaşanmaması için alınması gereken önlemleri belirlemeye yardımcı oldu. Bu felaket, sadece Bolu’yu değil, tüm Türkiye’yi derinden etkiledi ve deprem bilincinin artmasına katkıda bulundu.

Bugün Bolu’da deprem bilinci

Günümüzde Bolu’da deprem bilinci oldukça yüksek seviyede. Okullarda, iş yerlerinde ve kamu alanlarında düzenli olarak deprem tatbikatları yapılıyor. Ayrıca, binaların depreme dayanıklılığı konusunda sıkı denetimler uygulanıyor. Bolu halkı, geçmişte yaşanan bu büyük felaketi unutmadan, geleceğe daha güvenli bir şekilde bakıyor.Abant’ta 67 yıl önce meydana gelen büyük deprem…7,1 büyüklüğünde sarsıntının acı bilânçosu

Geleceğe daha güvenli bakmak

1957 depremi, Bolu ve çevresindeki bölgelerde büyük bir yıkıma yol açtı. Ancak, bu felaket aynı zamanda toplumun depreme karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmasını sağladı. AFAD’ın yaptığı anlamlı paylaşım ve toplumun bu konuda gösterdiği duyarlılık, gelecekte benzer felaketlerin yaşanmaması için alınacak önlemlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

# Medya, türkiye

28 May 2024 - 10:08 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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