28 May 2024 - 10:30- Gündem G:

Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya Bolu'da incelemelerde bulundu

Türkiye’de bulunan en büyük genel müdürlüklerden birisi olan Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Bolu'da yatırımları denetledi, ormancılık faaliyetlerini değerlendirdi ve personelle bir araya geldi. Genel Müdür Yardımcısı Özkaya’nın ziyaretinin detayları için haberimizi okuyun.

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya Bolu'da incelemelerde bulundu mask
Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya Bolu'da incelemelerde bulundu
Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya Bolu'da incelemelerde bulundu
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Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Bolu'ya giderek çeşitli incelemelerde bulundu. Ziyaretin amacı, yapılan yatırımları yerinde görmek ve denetlemekti. İlk olarak, Bolu Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden Özkaya, burada Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ile bir araya geldi ve kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya Bolu'da incelemelerde bulundu

Bölge Müdürlüğü Toplantısı

Ziyaretin devamında, Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ün önderliğinde Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve 14 Orman İşletme Müdürünün katıldığı geniş kapsamlı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, bölge müdürlüğünün 2024 yılı programları ve gerçekleştirdiği projeler hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, bölgede yürütülen ormancılık faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya Bolu'da incelemelerde bulundu

Genel Değerlendirmeler

Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, toplantı sırasında genel konulara dair değerlendirmelerde bulundu ve personelle bir süre sohbet etti. Özkaya, ormancılık faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, tüm projelerin tasarruf tedbirleri genelgesi çerçevesinde ödenek aşımına sebep olmadan yıl içinde tamamlanmasını istedi.Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya Bolu'da incelemelerde bulundu

Personelle İletişim

Toplantıya katılan personele teşekkür eden Özkaya, çalışmalarında başarılar diledi. Personele yönelik iyi niyet dileklerinde bulunarak, karşılaştıkları sorunlar hakkında çözüm önerileri sundu. Verimli geçen bu ziyaretin ardından Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Bolu'dan ayrıldı.Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya Bolu'da incelemelerde bulundu

Bu ziyaret, Bolu'daki ormancılık faaliyetlerinin yerinde incelenmesi ve gelecek hedeflerinin belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın bu tür ziyaretleri, ormancılık çalışmalarının gelişimi ve sürdürülebilirliği için kritik öneme sahip.Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya Bolu'da incelemelerde bulundu

# ziyaret

28 May 2024 - 10:30 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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