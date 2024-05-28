Bolu Valiliği'nden öğrencilere büyük destek: hedef eğitim 14 projesi ile başarıya adım adım

Vali Kılıç Eğitimin Başarısını Artırmaya Odaklandı

Vali Kılıç, ilimizdeki 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarını ve LGS/YKS sınav performanslarını artırmak amacıyla "Hedef Eğitim 14 Projesi"ni başlattı. Valiliğin koordinasyonunda Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen bu proje, öğrencilerin başarısını artırmak için önemli bir adım olarak görülüyor.

Projenin Hedefleri ve Uygulama Süreci

"Hedef Eğitim 14 Projesi," 2023-2024 eğitim-öğretim yılı boyunca 12 Eylül'den 17 Mayıs'a kadar sürecek. Proje kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine 548 sınav, 12. sınıf öğrencilerine ise 481 sınav uygulanacak. Bu süreçte 8. sınıfta 2.851 öğrenci, 12. sınıfta ise 2.442 öğrenci sınavlara katılacak.

Öğretmenlerin Katkısı ve Rehberlik Hizmetleri

Projenin bir parçası olarak, 8. sınıf öğrencilerine 496 öğretmen, 12. sınıf öğrencilerine ise 548 öğretmen danışmanlık hizmeti sunuyor. Öğretmenler, öğrencilere sınav hazırlık sürecinde rehberlik ederek, akademik başarılarını artırmaları için gerekli desteği sağlıyor.

Proje Kapsamındaki Planlı Çalışmalar

"Hedef Eğitim 14 Projesi" kapsamında gerçekleştirilen sınavlar ve eğitim çalışmaları, okullarda planlı bir şekilde yürütülüyor. Projenin amacı, ilimizin sınav başarı sıralamasını yükseltmek ve öğrencilerin akademik gelişimlerine katkıda bulunmak.

Bu proje, öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmayı ve başarılarını artırmayı hedefliyor. Vali Kılıç'ın eğitime verdiği bu destek, ilimizdeki eğitim kalitesini yükseltmek ve öğrencilerin gelecekteki başarılarına zemin hazırlamak açısından büyük önem taşıyor.