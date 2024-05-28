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Çalışan anneler için yeni teşvikler: 1 yıllık izin seçeneği gündemde

Türkiye'de çalışan anneler için yeni teşvikler geliyor! 1 yıllık annelik izni seçeneği, yarı zamanlı çalışma ve esnek çalışma imkanları gündemde. Bu düzenlemelerle ilgili detayları ve etkilerini sizin için derlediğimiz haberi okuyun.

Sadiye Dura
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Çalışan anneler için yeni teşvikler: 1 yıllık izin seçeneği gündemde mask
Çalışan anneler için yeni teşvikler: 1 yıllık izin seçeneği gündemde
Çalışan anneler için yeni teşvikler: 1 yıllık izin seçeneği gündemde
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1 Yıllık İzin Seçeneği Gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin nüfus artış hızının düşmesi konusuna dikkat çekerek, çalışan anneler için yeni teşviklerin gündeme geleceğini belirtti. AK Parti MKYK toplantısında, mevcut 4 aylık annelik izninin yetersiz olduğu ve 1 yıllık izin seçeneğinin incelenmesi gerektiği vurgulandı.

Çalışan anneler için yeni teşvikler: 1 yıllık izin seçeneği gündemde

Mevcut Durum ve Yeni Düzenlemeler

Şu anda, çalışan kadınlar doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta doğum iznine sahipler. Ayrıca, doğum sonrası süt izinleri de bulunuyor. Yeni düzenlemelerle, annelere çocuklarının 1 yaşına kadar yarı zamanlı çalışıp tam ücret alma imkanı tanınacak.Çalışan anneler için yeni teşvikler: 1 yıllık izin seçeneği gündemde

Özel Sektörde ve Kamu Sektöründe Durum

Özel sektör çalışanları, çocukları ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışma imkanına sahip olacaklar. Ancak, bu düzenlemenin uygulanması için gerekli yönetmeliklerin çıkması bekleniyor. Memurlar için de bu hak verilmiş durumda, fakat uygulama usulleri ve esasları henüz belirlenmedi.Çalışan anneler için yeni teşvikler: 1 yıllık izin seçeneği gündemde

Teşviklerin Amacı ve Etkileri

Bu teşvikler, çalışan annelerin iş hayatında daha aktif rol almasını ve nüfus artış hızının desteklenmesini amaçlıyor. Ancak, uzun doğum izinlerinin özel sektör için maliyetli olabileceği endişesi de bulunuyor. Hükümet, bu sorunu pozitif ayrımcılık ve teşviklerle çözmeyi planlıyor.Çalışan anneler için yeni teşvikler: 1 yıllık izin seçeneği gündemde

Yeni düzenlemelerle, çalışan annelerin iş ve aile yaşamlarını dengelemesi hedefleniyor. Türkiye’nin doğurganlık hızının düşmesiyle birlikte, bu tür politikalar gelecekteki nüfus yapısını korumak adına büyük önem taşıyor.

# türkiye, aile

28 May 2024 - 13:30 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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