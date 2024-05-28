Çalışan anneler için yeni teşvikler: 1 yıllık izin seçeneği gündemde

1 Yıllık İzin Seçeneği Gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin nüfus artış hızının düşmesi konusuna dikkat çekerek, çalışan anneler için yeni teşviklerin gündeme geleceğini belirtti. AK Parti MKYK toplantısında, mevcut 4 aylık annelik izninin yetersiz olduğu ve 1 yıllık izin seçeneğinin incelenmesi gerektiği vurgulandı.
Mevcut Durum ve Yeni Düzenlemeler
Şu anda, çalışan kadınlar doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta doğum iznine sahipler. Ayrıca, doğum sonrası süt izinleri de bulunuyor. Yeni düzenlemelerle, annelere çocuklarının 1 yaşına kadar yarı zamanlı çalışıp tam ücret alma imkanı tanınacak.
Özel Sektörde ve Kamu Sektöründe Durum
Özel sektör çalışanları, çocukları ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışma imkanına sahip olacaklar. Ancak, bu düzenlemenin uygulanması için gerekli yönetmeliklerin çıkması bekleniyor. Memurlar için de bu hak verilmiş durumda, fakat uygulama usulleri ve esasları henüz belirlenmedi.
Teşviklerin Amacı ve Etkileri
Bu teşvikler, çalışan annelerin iş hayatında daha aktif rol almasını ve nüfus artış hızının desteklenmesini amaçlıyor. Ancak, uzun doğum izinlerinin özel sektör için maliyetli olabileceği endişesi de bulunuyor. Hükümet, bu sorunu pozitif ayrımcılık ve teşviklerle çözmeyi planlıyor.
Yeni düzenlemelerle, çalışan annelerin iş ve aile yaşamlarını dengelemesi hedefleniyor. Türkiye’nin doğurganlık hızının düşmesiyle birlikte, bu tür politikalar gelecekteki nüfus yapısını korumak adına büyük önem taşıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.