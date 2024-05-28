70 Bin TL maaşla geçim mümkün mü? Bolu Pazarı şaşırtmaya devam ediyor!

Havaların Isınması Fiyatlara Nasıl Yansıyor?

Bolu Pazarı’nda havaların ısınmasıyla birlikte, özellikle geçen hafta sebze tezgahlarındaki fiyatların bu hafta düşüşe geçtiği gözlemlendi. Önümüzdeki haftalarda havaların daha da ısınmasıyla birlikte, esnaflar fiyatların daha makul seviyelere ineceğini tahmin ediyor.

1Kilo tereyağı 400 lira olur mu?

Her hafta köylerden gelen üreticiler, Bolu Pazarı’nda kendi ürünlerini satıyorlar. Bu hafta tereyağının 400 TL’ye satılması, alışveriş yapan vatandaşlar arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Vatandaşlar, “İyice abarttınız! 400 liraya tereyağı mı olur? Bir hafta anca yeter” diyerek köylülere sitem ettiler.

"70 Bin TL Maaşla Geçinemiyorum!"

Canlı yayın sırasında muhabirimize konuşan bir vatandaş, “Bolu Pazarı’nda bu hafta fiyatlar gayet ucuz, ama emekli nasıl geçiniyor anlamıyorum. Ben aylık 70 bin lira gelirle evim olduğu halde zor geçiniyorum” dedi. Bunun üzerine emekli bir vatandaş, “Cidden 70 bin lirayla nasıl geçinemiyor, dalga mı geçiyor?” diyerek sitemde bulundu.

Bolu Pazarı’nda Güncel Fiyatlar

Sebze ve meyve fiyatlarındaki güncel durumu sizler için derledik. İşte Bolu Pazarı’nda bu hafta gözlemlenen fiyatlar:

Sebzeler:

Soğan: 15 TL

Patates: 16 TL

Karnabahar: 30 TL

Ispanak: 25 TL

Domates ve Salatalık: 35-40 TL

Limon: 20 TL

Patlıcan: 50 TL

Dolmalık Kabak: 25 TL

Çarliston Biber: 40 TL

Kapya Biber: 60 TL

Havuç: 20 TL

Lahana ve Marul: 20 TL

Roka: 15 TL

Semizotu ve Taze Soğan: 25 TL

Dolmalık Biber: 55 TL

Meyveler:

Portakal ve Elma: 35 TL

Muz: 55 TL

Çilek: 60 TL

Ayva/Nar/Armut: 60 TL

Ejder Meyvesi: 120 TL

Kivi: 50 TL

Avokado: 25 TL

Şeftali: 50 TL

Kiraz: 125 TL

Erik: 75 TL

Karpuz (kilo): 20 TL

Kavun (tane): 30 TL

Vatandaş Görüşleri ve Tepkiler

Vatandaşların pazar fiyatlarına olan tepkilerini ve yorumlarını da canlı yayında topladık. Çoğu vatandaş, pazar fiyatlarının genel olarak uygun olduğunu, fakat bazı ürünlerin pahalı olmasından şikayetçi. Özellikle köylülerin sattığı ürünlerin yüksek fiyatları vatandaşlar arasında tartışmalara yol açtı.

Bolu Pazarı’nda Önümüzdeki Haftalar

Bolu Gündem Yayın Grubu olarak, Bolu Pazarı’ndaki fiyatları ve vatandaş görüşlerini her hafta canlı yayında sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda da fiyat değişimlerini ve pazarın genel durumunu sizlerle paylaşacağız. Pazar fiyatları ve vatandaşların tepkileri hakkında en güncel bilgiler için bizi takip etmeye devam edin.