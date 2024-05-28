AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner’den 27 Mayıs mesajı…

Bolu AK Parti İl Başkanı Suat Güner, 27 Mayıs ve 15 Temmuz darbelerinin Türkiye demokrasisine verdiği zararları hatırlatarak, demokrasi uğruna hayatını kaybedenleri andı. Güner, darbelere karşı mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.

27 Mayıs 1960

Bolu AK Parti İl Başkanı Suat Güner, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı'nın basın açıklamasını duyurdu. Güner, Türk demokrasisinin ilk büyük darbesi olarak bilinen 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi'nin, Cumhuriyet döneminde toplum mühendisliğinin temellerinin atıldığı bir olay olduğunu belirtti. Güner, bu darbenin milli iradeden kopuk bir zihniyetin ürünü olduğunu ve tarihe, insanlığa büyük bir leke bıraktığını ifade etti.

“Adnan Menderes’in mücadelesi”

Güner, Adnan Menderes ve Demokrat Parti'nin CHP yönetimine karşı kazandıkları seçim zaferiyle Türkiye'ye çağ atlattığını vurguladı. Menderes'in, milli ve manevi değerleri koruma konusundaki kararlılığına dikkat çekerek, CHP'nin anti-demokratik uygulamalarını sona erdirdiğini belirtti. Ayrıca, Türkçe Ezan uygulamasını kaldırarak Anadolu'nun Ezan-ı Muhammedi’ye olan özlemini giderdiğini ifade etti.

“1960 Darbesi ve Çankaya Köşkü”

1960 darbesinin, devlet ve vatandaş arasındaki güçlü bağı bozmak amacıyla çeşitli yalan ve iftiralarla gerçekleştirildiğini belirten Güner, askerin namlusunun Çankaya Köşkü'ne çevrilmesiyle demokratik yönetimin anti-demokratik yöntemlerle ele geçirildiğini söyledi. Yassıada'da yapılan tiyatrovari yargılamalar sonucunda masum insanların hukuksuz bir şekilde idam edildiğini dile getirdi.

“15 Temmuz ve Demokrasi Zaferi”

Suat Güner, 27 Mayıs darbesinin üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryonun 15 Temmuz 2016'da yeniden sahnelenmeye çalışıldığını belirtti. Ancak milletin vakur duruşuyla bu oyunların bozulduğunu ve darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demokrasi düşmanlarına en büyük dersin verildiğini ifade etti.

Demokrasi şehitlerine saygı

Güner, demokrasi uğruna canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anarken, demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti. Demokrasi şehitlerinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Güner, milletin iradesine sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

Darbesiz bir türkiye için mücadele

Güner, gelecekte darbesiz bir Türkiye için mücadele edeceklerini belirterek, milletin iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu vurguladı. Bu mücadelede, demokrasi şehitlerinin hatırasına saygı göstererek, onların bıraktığı mirasa sahip çıkacaklarını ifade etti. Güner, darbelere karşı kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini ve demokrasiye olan bağlılıklarını sürdüreceklerini belirtti.