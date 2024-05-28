Tüyleri ürperten kaza! 2 yamaç paraşütü havada çarpıştı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı…

Ankara’nın Ayaş ilçesinde meydana gelen yamaç paraşütü kazasında Ercan Gündoğdu hayatını kaybetti, Seda Ersöz ve Anıl Berkay Saygılı yaralandı. Kaza anı cep telefonlarıyla kaydedildi.

Ayaş’ta trajik yamaç paraşütü kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara’nın Ayaş ilçesinde dün öğleden sonra yaşanan trajik bir yamaç paraşütü kazasında Ercan Gündoğdu (40) hayatını kaybederken, Seda Ersöz (31) ve Anıl Berkay Saygılı (24) yaralandı. İki paraşütün havada çarpışmasıyla meydana gelen kaza, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve geniş çapta yankı uyandırdı.

Havada çarpışan paraşütler

Kaza, Ayaş ilçesindeki yamaç paraşütü uçuş tepesinde saat 15:00 civarında gerçekleşti. Ercan Gündoğdu’nun kontrolündeki paraşüt, Seda Ersöz’ün kullandığı paraşütle havada çarpıştı. Çarpışma sonucu paraşüt ipleri birbirine dolandı ve iki paraşüt de kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Ercan Gündoğdu olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalede, Ercan Gündoğdu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Gündoğdu’nun cenazesi, gerekli incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralılar, Seda Ersöz ve Anıl Berkay Saygılı ise çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından emniyet güçleri olayın nedenini ve sorumlularını belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında paraşüt iplerinin nasıl dolandığı, kaza sırasında alınan güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı detaylı bir şekilde inceleniyor. Bu süreçte görgü tanıklarının ifadeleri de dikkate alınıyor.

Ercan Gündoğdu’nun cenazesi memleketi Safranbolu’ya gönderildi

Ercan Gündoğdu, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşıyordu. Kazanın ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gündoğdu’nun cenazesi memleketi Safranbolu’ya getirilerek burada toprağa verildi. Ailesi ve sevenleri, Gündoğdu’yu son yolculuğuna uğurlamak üzere cenaze törenine katıldı.

Gözyaşları içinde defnedildi

Gündoğdu için Safranbolu Emek Mahallesi Yunus Emre Camii’nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından, Safranbolu Aile Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze törenine, Gündoğdu’nun ailesi, arkadaşları ve birçok seveni katılarak ona son görevlerini yerine getirdi.

Yamaç paraşütü kazaları ve önlemler

Bu tür kazaların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması ve yamaç paraşütü eğitimlerinin sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiği bir kez daha gündeme geldi. Uzmanlar, yamaç paraşütü sporunun keyifli olduğu kadar tehlikeli de olabileceğini ve bu nedenle her zaman dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Eğitimlerin titizlikle yürütülmesi, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve hava koşullarının sürekli kontrol edilmesi gerektiği önemle belirtiliyor.