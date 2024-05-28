Tüyleri ürperten kaza! 2 yamaç paraşütü havada çarpıştı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı…

Ankara’nın Ayaş ilçesinde meydana gelen yamaç paraşütü kazasında Ercan Gündoğdu hayatını kaybetti, Seda Ersöz ve Anıl Berkay Saygılı yaralandı. Kaza anı cep telefonlarıyla kaydedildi.
Ayaş’ta trajik yamaç paraşütü kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Ankara’nın Ayaş ilçesinde dün öğleden sonra yaşanan trajik bir yamaç paraşütü kazasında Ercan Gündoğdu (40) hayatını kaybederken, Seda Ersöz (31) ve Anıl Berkay Saygılı (24) yaralandı. İki paraşütün havada çarpışmasıyla meydana gelen kaza, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve geniş çapta yankı uyandırdı.
Havada çarpışan paraşütler
Kaza, Ayaş ilçesindeki yamaç paraşütü uçuş tepesinde saat 15:00 civarında gerçekleşti. Ercan Gündoğdu’nun kontrolündeki paraşüt, Seda Ersöz’ün kullandığı paraşütle havada çarpıştı. Çarpışma sonucu paraşüt ipleri birbirine dolandı ve iki paraşüt de kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Ercan Gündoğdu olay yerinde hayatını kaybetti
Kaza yerinde yapılan ilk müdahalede, Ercan Gündoğdu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Gündoğdu’nun cenazesi, gerekli incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralılar, Seda Ersöz ve Anıl Berkay Saygılı ise çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Soruşturma başlatıldı
Kazanın ardından emniyet güçleri olayın nedenini ve sorumlularını belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında paraşüt iplerinin nasıl dolandığı, kaza sırasında alınan güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı detaylı bir şekilde inceleniyor. Bu süreçte görgü tanıklarının ifadeleri de dikkate alınıyor.
Ercan Gündoğdu’nun cenazesi memleketi Safranbolu’ya gönderildi
Ercan Gündoğdu, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşıyordu. Kazanın ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gündoğdu’nun cenazesi memleketi Safranbolu’ya getirilerek burada toprağa verildi. Ailesi ve sevenleri, Gündoğdu’yu son yolculuğuna uğurlamak üzere cenaze törenine katıldı.
Gözyaşları içinde defnedildi
Gündoğdu için Safranbolu Emek Mahallesi Yunus Emre Camii’nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından, Safranbolu Aile Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze törenine, Gündoğdu’nun ailesi, arkadaşları ve birçok seveni katılarak ona son görevlerini yerine getirdi.
Yamaç paraşütü kazaları ve önlemler
Bu tür kazaların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması ve yamaç paraşütü eğitimlerinin sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiği bir kez daha gündeme geldi. Uzmanlar, yamaç paraşütü sporunun keyifli olduğu kadar tehlikeli de olabileceğini ve bu nedenle her zaman dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Eğitimlerin titizlikle yürütülmesi, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve hava koşullarının sürekli kontrol edilmesi gerektiği önemle belirtiliyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.