Bolu'da 9. Anneler Üniversitede Okulu Eğitimleri BAİBÜ’de başladı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) tarafından düzenlenen 9. Anneler Üniversitede Okulu eğitimleri, "Sağlık Okuryazarlığı" temasıyla başladı. Bu yılki eğitimler, BAİBÜ Rektörlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (KATUM) iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Tıp Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Şahap Kükner Konferans Salonu'ndaki açılış törenine, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazmiye Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürkan Öztürk ve diğer akademik ve idari yöneticiler katıldı. Etkinliğe ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Sarıcı, KATUM Müdürü Doç. Dr. Hikmet Yağlı Mavil ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Naciye Somuncu Demir de iştirak etti.

Üniversitenin Topluma Katkısı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Rektör Alişarlı, üniversitelerin topluma katkı sunma görevini vurguladı. Alişarlı, "Her Yaş Dostu Üniversite" mottosuyla hareket ettiklerini belirterek, "Birlikte Öğrenme Üniversitesi" ve "Çocuk Üniversitesi" projelerinden de bahsetti.

KATUM Müdürü Mavil'in Konuşması

KATUM Müdürü Mavil, annelerin toplumu inşa eden ilk eğitimciler olduğunu vurguladı. Projenin, bölgedeki kadınların sağlık alanındaki bilgi ve deneyimlerini artırmayı amaçladığını ifade etti.

Sağlıklı Yaşam ve Bilinçli İlaç Kullanımı Sunumları

Konuşmaların ardından, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Taslamacıoğlu Duman, "Sağlıklı Yaşam ve Kanser Farkındalığı" başlıklı sunum yaptı. Sunumda dengeli beslenme, suyun faydası, düzenli egzersiz, yeterli uyku ve stresle başa çıkma konuları işlendi.

Kadın Üreme Sağlığı ve Akılcı İlaç Kullanımı

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Funda Dağıstanlı, "Kadın Üreme Sağlığı" konusunu ele aldı. Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oruç Yunusoğlu ise "Akılcı İlaç Kullanımı" hakkında bilgiler verdi.

Eğitimler Devam Ediyor

Soru cevap bölümünün ardından sona eren ilk gün etkinliklerinin ardından, eğitimler 31 Mayıs'a kadar devam edecek.