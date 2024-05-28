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Bakan Yumaklı’dan sokak hayvanları tespiti… Sayıları 4 milyona yaklaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'deki başıboş sokak köpeklerinin sayısının 4 milyona yaklaştığını açıkladı. Bu hızlı artışın çeşitli sorunlara yol açtığını belirten Bakan, çözüm için kısırlaştırma çalışmalarının artırılması gerektiğine vurgu yaptı. Yumaklı, köpeklerin hızlı çoğalması ve yer değiştirmeleri nedeniyle kayıt tutmanın zorluğuna dikkat çekti.

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
Bakan Yumaklı’dan sokak hayvanları tespiti… Sayıları 4 milyona yaklaştı mask
Bakan Yumaklı’dan sokak hayvanları tespiti… Sayıları 4 milyona yaklaştı
Bakan Yumaklı’dan sokak hayvanları tespiti… Sayıları 4 milyona yaklaştı
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Türkiye'deki başıboş sokak köpeklerinin sayısı 4 milyona yaklaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kuduz riski ve trafik kazaları gibi tehlikelerle mücadele için kısırlaştırma çalışmalarının artırılması gerektiğini belirtti. Detaylar için okumaya devam edin.

Bakan Yumaklı’dan sokak hayvanları tespiti… Sayıları 4 milyona yaklaştı

Sokak köpeklerinin hızla çoğalması ve kayıt zorlukları

Bakan Yumaklı, sokak köpeklerinin yıl içinde 1-2 defa doğum yapabildiklerini ve her doğumda 6-8 yavru doğurduklarını belirtti. Bu hızlı çoğalma nedeniyle yerel yönetimlerin sağlıklı kayıt tutmakta zorlandığını ve net sayının belirlenemediğini vurguladı. Bilimsel verilere göre, başıboş köpeklerin nüfusunun kontrol altına alınabilmesi için bir yıl içinde toplam sayının %70'inin kısırlaştırılması gerektiğini ifade etti. Ancak, son 5 yılda ortalama sadece 260 bin köpeğin kısırlaştırılabildiğini ve bu sayının yetersiz olduğunu belirtti.

Bakan Yumaklı’dan sokak hayvanları tespiti… Sayıları 4 milyona yaklaştı

Kuduz riski ve sağlık tehditleri

Yumaklı, Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'yi kuduz riski açısından yüksek risk kategorisinde tanımladığını hatırlattı. Birçok ülke, Türkiye'ye gelecek vatandaşlarına kuduz riski ve başıboş köpeklerden kaynaklı tehlikelere karşı seyahat uyarısı yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısının ortalama 267 bin iken, 2023 yılında bu sayının 438 bine ulaştığını belirtti. Bu durumun insan sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.Bakan Yumaklı’dan sokak hayvanları tespiti… Sayıları 4 milyona yaklaştı

Trafik kazaları ve sokak köpeklerinin etkisi

Yumaklı, İçişleri Bakanlığı verilerine göre son 5 yılda hayvana çarpma sonucu gerçekleşen 3 bin 534 trafik kazasında 55 ölüm ve 5 bin 147 yaralanma vakasının kayıtlara geçtiğini belirtti. Bu kazaların önemli bir kısmının başıboş köpekler nedeniyle meydana geldiğini ifade etti. Trafik kazaları ve sokak köpekleri arasındaki ilişki, sorunun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.Bakan Yumaklı’dan sokak hayvanları tespiti… Sayıları 4 milyona yaklaştı

Kamuoyunun desteği

Bakan Yumaklı, kamuoyunda yapılan sağduyulu tartışmaların, görüş ve önerilerin doğru çözüme ulaşmak için son derece değerli olduğunu söyledi. Bilim insanlarının ve konunun uzmanlarının gerçekçi çözüm önerileri ile vatandaşların desteğiyle bu sorunun üstesinden gelinebileceğine inandığını belirtti. Bu bağlamda, kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve çözüm sürecine katılımı büyük önem taşıyor.Bakan Yumaklı’dan sokak hayvanları tespiti… Sayıları 4 milyona yaklaştı

Yerel yönetimlerin rolü ve zorlukları

Yumaklı, yerel yönetimlerin başıboş köpeklerin kontrol altına alınmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı. Ancak, yerel yönetimlerin sağlıklı kayıt tutmakta ve köpeklerin sürekli yer değiştirmesi nedeniyle net sayıyı belirlemekte zorlandığını ifade etti. Bu zorluklar, yerel yönetimlerin kısırlaştırma ve kontrol çalışmalarında daha fazla desteklenmesi gerektiğini gösteriyor.Bakan Yumaklı’dan sokak hayvanları tespiti… Sayıları 4 milyona yaklaştı

Başıboş köpeklerin kısırlaştırılması ve gelecek stratejileri

Kısırlaştırmanın, başıboş köpeklerin çoğalmasını kontrol altına almanın en etkili yöntemi olduğunu belirten Yumaklı, bu süreçte yapılan çalışmaları artırmak gerektiğini söyledi. Mevcut kısırlaştırma oranlarının yetersiz olduğunu ve daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı. Etkili kısırlaştırma stratejileri ve uzun vadeli planlamalarla, başıboş köpek sorununun üstesinden gelinebileceğine inanılıyor.

 

# türkiye, trafik

28 May 2024 - 17:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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