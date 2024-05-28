Bakan Yumaklı’dan sokak hayvanları tespiti… Sayıları 4 milyona yaklaştı

Türkiye'deki başıboş sokak köpeklerinin sayısı 4 milyona yaklaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kuduz riski ve trafik kazaları gibi tehlikelerle mücadele için kısırlaştırma çalışmalarının artırılması gerektiğini belirtti. Detaylar için okumaya devam edin.

Sokak köpeklerinin hızla çoğalması ve kayıt zorlukları

Bakan Yumaklı, sokak köpeklerinin yıl içinde 1-2 defa doğum yapabildiklerini ve her doğumda 6-8 yavru doğurduklarını belirtti. Bu hızlı çoğalma nedeniyle yerel yönetimlerin sağlıklı kayıt tutmakta zorlandığını ve net sayının belirlenemediğini vurguladı. Bilimsel verilere göre, başıboş köpeklerin nüfusunun kontrol altına alınabilmesi için bir yıl içinde toplam sayının %70'inin kısırlaştırılması gerektiğini ifade etti. Ancak, son 5 yılda ortalama sadece 260 bin köpeğin kısırlaştırılabildiğini ve bu sayının yetersiz olduğunu belirtti.

Kuduz riski ve sağlık tehditleri

Yumaklı, Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'yi kuduz riski açısından yüksek risk kategorisinde tanımladığını hatırlattı. Birçok ülke, Türkiye'ye gelecek vatandaşlarına kuduz riski ve başıboş köpeklerden kaynaklı tehlikelere karşı seyahat uyarısı yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısının ortalama 267 bin iken, 2023 yılında bu sayının 438 bine ulaştığını belirtti. Bu durumun insan sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Trafik kazaları ve sokak köpeklerinin etkisi

Yumaklı, İçişleri Bakanlığı verilerine göre son 5 yılda hayvana çarpma sonucu gerçekleşen 3 bin 534 trafik kazasında 55 ölüm ve 5 bin 147 yaralanma vakasının kayıtlara geçtiğini belirtti. Bu kazaların önemli bir kısmının başıboş köpekler nedeniyle meydana geldiğini ifade etti. Trafik kazaları ve sokak köpekleri arasındaki ilişki, sorunun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kamuoyunun desteği

Bakan Yumaklı, kamuoyunda yapılan sağduyulu tartışmaların, görüş ve önerilerin doğru çözüme ulaşmak için son derece değerli olduğunu söyledi. Bilim insanlarının ve konunun uzmanlarının gerçekçi çözüm önerileri ile vatandaşların desteğiyle bu sorunun üstesinden gelinebileceğine inandığını belirtti. Bu bağlamda, kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve çözüm sürecine katılımı büyük önem taşıyor.

Yerel yönetimlerin rolü ve zorlukları

Yumaklı, yerel yönetimlerin başıboş köpeklerin kontrol altına alınmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı. Ancak, yerel yönetimlerin sağlıklı kayıt tutmakta ve köpeklerin sürekli yer değiştirmesi nedeniyle net sayıyı belirlemekte zorlandığını ifade etti. Bu zorluklar, yerel yönetimlerin kısırlaştırma ve kontrol çalışmalarında daha fazla desteklenmesi gerektiğini gösteriyor.

Başıboş köpeklerin kısırlaştırılması ve gelecek stratejileri

Kısırlaştırmanın, başıboş köpeklerin çoğalmasını kontrol altına almanın en etkili yöntemi olduğunu belirten Yumaklı, bu süreçte yapılan çalışmaları artırmak gerektiğini söyledi. Mevcut kısırlaştırma oranlarının yetersiz olduğunu ve daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı. Etkili kısırlaştırma stratejileri ve uzun vadeli planlamalarla, başıboş köpek sorununun üstesinden gelinebileceğine inanılıyor.