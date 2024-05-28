28 Mayıs 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 28 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

28 Mayıs 2024 OLAN İŞ İLANLARI SON BAŞVURU TARİHİ

GRATİS İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Satış Elemanı / Danışmanı

KUMAS METAL İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.İ. - Şoför-Yük Taşıma

AKTEPE MAKİNA SANTİC LTD ŞTİ - Kaynakçı

CEMİL ÖZKAN MARKET TEKSTİL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Reyon Görevlisi

OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ - Şoför-Yük Taşıma

ATALAY TOPCU GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ - Gözleme Ustası

GÜRKANLARKURUYEMİŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Satış Elemanı / Danışmanı,

AYDINLI HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı

EGESAN İNŞ.SAN.TİC.AŞ. - Ön Büro Görevlisi (Otel Resepsiyoncusu)

BİRLİK AKARYAKIT TURİZM TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ - Market Elemanı

APPRİVA TEKSTİL GİYİ M SAN VE TİCARET ANO NİM ŞİRKETİ - Konfeksiyon İşçisi

TEKNOMİL MAKİNE METAL PARÇA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET İ - CNC Freze Tezgahı Operatörü

CANER OTOKURTARMA VE VİNÇ HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Vinç Operatörü(Mobil Vinç Operatörü)

ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – Kasiyer

ERMAK ELEK.MAKİNASAN.TİC.A.Ş. - Depo Sevkiyat Sorumlusu