Bolu’da Miniklere Ambulans ve Acil Sağlık Hizmetleri Eğitimi: YAŞAMA YOL VER Projesi

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, Bolu Merkez Aktaş Anaokulu’nda anlamlı bir etkinlik düzenledi. "YAŞAMA YOL VER Projesi" kapsamında, anaokulu öğrencilerine acil sağlık hizmetlerinin işleyişi ve ambulansların tanıtılması amacıyla eğitim verildi.

Proje Hedefleri ve İçeriği

Bu eğitim projesiyle, toplumda acil sağlık hizmetlerine yönelik farkındalığı artırmak amaçlanıyor. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, küçük yaşlardaki çocuklara acil sağlık hizmetlerinin önemi anlatıldı. Ayrıca, öğrenciler ambulansları yakından inceleme fırsatı buldu.

Eğitim Süreci ve Aktarılan Bilgiler

112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, çocuklara acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini ve ambulansların nasıl çalıştığını detaylı bir şekilde anlattı. Eğitim sırasında, ambulans içindeki ekipmanlar tanıtıldı ve bu ekipmanların kullanımı hakkında bilgiler verildi. Çocuklar, ambulans içinde yer alan cihazları inceleyerek merak ettikleri soruları sorma fırsatı yakaladı.

Toplum Bilincinin Geliştirilmesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün desteklediği bu proje, erken yaşta acil sağlık hizmetleri hakkında bilinç oluşturmayı hedefliyor. Bu tür eğitimler sayesinde, çocukların acil durumlara karşı hazırlıklı olmaları sağlanıyor ve toplumda sağlık bilinci geliştiriliyor.

Projenin Etkisi ve Sonuçları

Etkinlik sonunda, anaokulu öğrencileri hem eğlenceli vakit geçirdi hem de hayatları boyunca kullanabilecekleri önemli bilgiler edindi. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin düzenlediği bu tür projeler, toplumun genel sağlık bilincini artırma yolunda önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

Bu eğitim, çocuklara acil sağlık hizmetlerinin işleyişini öğretmenin yanı sıra, onları gelecekte karşılaşabilecekleri durumlara karşı daha bilinçli ve hazırlıklı hale getiriyor. Bolu’da düzenlenen bu anlamlı etkinlik, sağlık hizmetlerinin önemini vurgulayan ve toplumsal bilinci artıran başarılı bir proje olarak öne çıkıyor.