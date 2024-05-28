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Altın piyasalarında büyük şok: Cumhuriyet Altınında rekor düşüş

Altın piyasalarında büyük hareketlilik yaşanıyor. Çeyrek ve Cumhuriyet altınındaki rekor düşüşler yatırımcıları şaşkına çevirdi. Sürekli çıkışta olan altının son üç gündür düşüş yaşaması piyasaları tedirgin etti. Güncel altın fiyatları ve detaylar haberimizde.

Sadiye Dura
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Altın piyasalarında büyük şok: Cumhuriyet Altınında rekor düşüş mask
Altın piyasalarında büyük şok: Cumhuriyet Altınında rekor düşüş
Altın piyasalarında büyük şok: Cumhuriyet Altınında rekor düşüş
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Altın piyasaları, haftanın ilk gününde büyük dalgalanmalar yaşadı. Özellikle Cumhuriyet altını ve çeyrek altında görülen rekor düşüşler, yatırımcıları şaşkına çevirdi. İşte 28 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla altın fiyatlarında son durum.

Altın piyasalarında büyük şok: Cumhuriyet Altınında rekor düşüş

Çeyrek Altında Büyük Düşüş

Güne düşüşle başlayan çeyrek altın, altın severler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İki gün önce 3,952 liradan satılan çeyrek altın, dün de yükselişini sürdürerek 3,954 liradan satışa çıktı. Ancak bugün, çeyrek altın büyük bir düşüş yaşayarak 3,887 liradan işlem görmeye başladı. Bu ani değişim hem satıcıları hem de alıcıları şoka uğrattı.Altın piyasalarında büyük şok: Cumhuriyet Altınında rekor düşüş

Cumhuriyet Altınında Rekor Düşüş

Çeyrek altındaki bu dalgalanmanın ardından, diğer altın türlerinin fiyatları da merak konusu oldu. Gram altın 2,429 lira ile güne başlarken, Cumhuriyet Altını Cuma günü 15,807 liradan işlem görüyordu. Bugün ise Cumhuriyet altını büyük bir düşüş yaşayarak 15,550 liraya geriledi. Bu düşüş, yatırımcılar arasında büyük bir şaşkınlık yarattı ve vatandaşı sevindirmeye devam etti. Ons altın ise günü 2.346 liradan açtı.Altın piyasalarında büyük şok: Cumhuriyet Altınında rekor düşüş

28 Mayıs Pazartesi Güncel Altın Fiyatları

İşte güncel altın fiyatları:

Gram Altın:

Alış: 2,429.77 TL

Satış: 2,430.14 TL

Ons Altın:

Alış: 2,346.23 TL

Satış: 2,346.67 TL

Çeyrek Altın:

Alış: 3,887.64 TL

Satış: 3,973.27 TL

Cumhuriyet Altını:

Alış: 15,550.55 TL

Satış: 15,844.49 TL

Yarım Altın:

Alış: 7,750.98 TL

Satış: 7,946.55 TL

Ziynet Altını:

Alış: 15,550.55 TL

Satış: 15,844.49 TL

Ata Altın:

Alış: 16,130.77 TL

Satış: 16,537.87 TL

14 Ayar Bilezik Gramı:

Alış: 1,307.32 TL

Satış: 1,722.50 TL

22 Ayar Bilezik Gramı:

Alış: 2,219.89 TL

Satış: 2,342.50 TL

Yatırımcılar İçin Uyarılar

Uzmanlar, altın piyasalarındaki bu tür dalgalanmaların normal olduğunu ve yatırımcıların panik yapmamaları gerektiğini belirtiyor. Uzun vadeli yatırım planları yapanların bu tür dalgalanmalardan etkilenmemesi ve yatırım stratejilerini korumaları öneriliyor.

Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, yatırımcıların ve altın severlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Güncel fiyatları takip etmek ve doğru yatırım kararları almak için piyasaları yakından izlemek büyük önem taşıyor.

28 May 2024 - 19:00 - Ekonomi

Mahreç  Sadiye Dura

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