Bolu’da sokak ortasında yarı çıplak soyunan adam “açım!” diyerek kollarını kesti! Kriz geçiren vatandaşın mal varlığı ise şoke etti!

“Kimse bana yardım etmiyor sözleri, meğerse yalanmış!”

Bolu Aktaş Mahallesi Öney Sokak’ta yaşanan olayda, 3 ay önce Ankara’dan Bolu’ya yerleşen Levent Ünlüyayla isimli şahıs, maddi geçimsizlik yaşadığı gerekçesiyle sokak ortasında önce soyundu sonra kendisine kesici aletle zarar verdi. Yarı çıplak halde, kesici aletle kendisine zarar veren vatandaş çevresine toplananlara adeta yaşadığı çıkmaz dar boğazı haykırdı. Etraftaki insanlara “7 tane çocuğum var, 2 bin lira emekli maaşı alıyorum. Yetkililerden yardım istediğimde beni geriye gönderiyorlar. Açım ben aç, sokakta yaşıyoruz. Kimse bana yardım etmiyor” dedi.

Kendisine yaklaşılmasına izin vermedi!

Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı merkezine bildirilen olayda, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yanına yaklaşılmasına izin vermeyen Levent Ünlüyayla, “Yaklaşmayın bana, şimdi yardım edeceğim diyeceksiniz sonra ne olacak?” diyerek polis ekiplerinin kendisine yaklaşmasına izin vermedi.

Uzun uğraşlar sonucu ikna edildi!

Polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu elindeki kesici aleti bırakması konusunda Levent Ünlüyayla’yı ikna etti. Olay yerinde bulunan basın mensuplarına konuşan Levent Ünlüyayla, “Devletten tek bir şey istiyorum. Yıllarca sokakta mı yaşayacağım ben? 7 tane çocuğuma nasıl bakayım? Bana yardımcı olun!” diye yardım çağrısında bulundu.



Sağlık ekipleri kollarında çok sayıda kesici alet izi bulunan Levent Ünlüyayla, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Detaylı kontrollerinin yapılması üzere şahıs İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Merkez Ünitesine götürüldü.



Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden gelen personeller Levent Ünlüyayla ve ailesine gerekli yardımın yapılacağını söyledi. Gerekli işlemlerin yapılması üzere aile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne götürüldü.



Gerçekler ortaya çıkınca aile kurumdan kaçtı!

Levent Ünlüyayla’nın ailesine yardım etmek için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü götüren ekipler, ailenin Levent Ü’nün, kimlik bilgilerini vermek istemeyince hareketlerinden şüphe etti. Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorguda Levent Ünlüyayla’nın farklı illerde üzerine kayıtlı 1 lüks 6 aracı olduğu ve 7’den fazla çocuğu olduğu öğrenildi. Ailenin gerçeklerin ortaya çıkması sonrasında kurumdan kaçtığı öğrenildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü yaşanılan olayların ardından konuyla ilgili soruşturma başlattı.