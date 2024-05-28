28 May 2024 - 14:00- Asayiş G:

Bolu’da sokak ortasında yarı çıplak soyunan adam “açım!” diyerek kollarını kesti! Kriz geçiren vatandaşın mal varlığı ise şoke etti!

Bolu’da maddi geçimsizlik yaşayan Levent Ünlüyayla (39) isimli şahıs, sokak ortasında yarı çıplak halde “Açım!” diyerek elindeki kesici aletle kendisine zarar verdi. Artık daraldığını ve geçinemediğini haykıran vatandaş, “7 tane çocuğum var, sokakta yaşıyoruz. Kimse bana yardım etmiyor!” diye isyan etti. Sorgu işlemlerinin ardından Levent Ünlüyayla’nın farklı illerde 1 lüks 6 otomobilinin olduğu ortaya çıktı.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Bolu’da sokak ortasında yarı çıplak soyunan adam “açım!” diyerek kollarını kesti! Kriz geçiren vatandaşın mal varlığı ise şoke etti!
Bolu’da sokak ortasında yarı çıplak soyunan adam “açım!” diyerek kollarını kesti! Kriz geçiren vatandaşın mal varlığı ise şoke etti!
+19
Video için play'e tıklayın

“Kimse bana yardım etmiyor sözleri, meğerse yalanmış!”
Bolu Aktaş Mahallesi Öney Sokak’ta yaşanan olayda, 3 ay önce Ankara’dan Bolu’ya yerleşen Levent Ünlüyayla isimli şahıs, maddi geçimsizlik yaşadığı gerekçesiyle sokak ortasında önce soyundu sonra kendisine kesici aletle zarar verdi. Yarı çıplak halde, kesici aletle kendisine zarar veren vatandaş çevresine toplananlara adeta yaşadığı çıkmaz dar boğazı haykırdı. Etraftaki insanlara “7 tane çocuğum var, 2 bin lira emekli maaşı alıyorum. Yetkililerden yardım istediğimde beni geriye gönderiyorlar. Açım ben aç, sokakta yaşıyoruz. Kimse bana yardım etmiyor” dedi.

Bolu’da sokak ortasında yarı çıplak soyunan adam “açım!” diyerek kollarını kesti! Kriz geçiren vatandaşın mal varlığı ise şoke etti!

Kendisine yaklaşılmasına izin vermedi!
Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı merkezine bildirilen olayda, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yanına yaklaşılmasına izin vermeyen Levent Ünlüyayla, “Yaklaşmayın bana, şimdi yardım edeceğim diyeceksiniz sonra ne olacak?” diyerek polis ekiplerinin kendisine yaklaşmasına izin vermedi.
Bolu’da sokak ortasında yarı çıplak soyunan adam “açım!” diyerek kollarını kesti! Kriz geçiren vatandaşın mal varlığı ise şoke etti!

Uzun uğraşlar sonucu ikna edildi!
Polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu elindeki kesici aleti bırakması konusunda Levent Ünlüyayla’yı ikna etti. Olay yerinde bulunan basın mensuplarına konuşan Levent Ünlüyayla, “Devletten tek bir şey istiyorum. Yıllarca sokakta mı yaşayacağım ben? 7 tane çocuğuma nasıl bakayım? Bana yardımcı olun!” diye yardım çağrısında bulundu.

Sağlık ekipleri kollarında çok sayıda kesici alet izi bulunan Levent Ünlüyayla, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Detaylı kontrollerinin yapılması üzere şahıs İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Merkez Ünitesine götürüldü.

Bolu’da sokak ortasında yarı çıplak soyunan adam “açım!” diyerek kollarını kesti! Kriz geçiren vatandaşın mal varlığı ise şoke etti!


Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden gelen personeller Levent Ünlüyayla ve ailesine gerekli yardımın yapılacağını söyledi. Gerekli işlemlerin yapılması üzere aile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gerçekler ortaya çıkınca aile kurumdan kaçtı!
Levent Ünlüyayla’nın ailesine yardım etmek için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü götüren ekipler, ailenin Levent Ü’nün, kimlik bilgilerini vermek istemeyince hareketlerinden şüphe etti. Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorguda Levent Ünlüyayla’nın farklı illerde üzerine kayıtlı 1 lüks 6 aracı olduğu ve 7’den fazla çocuğu olduğu öğrenildi. Ailenin gerçeklerin ortaya çıkması sonrasında kurumdan kaçtığı öğrenildi.

Bolu’da sokak ortasında yarı çıplak soyunan adam “açım!” diyerek kollarını kesti! Kriz geçiren vatandaşın mal varlığı ise şoke etti!

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü yaşanılan olayların ardından konuyla ilgili soruşturma başlattı.

# aile, polis, ankara

28 May 2024 - 14:00 Bolu- Asayiş

Mahreç  Rahmiye Beydili

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL