Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sokak köpekleri sorununa yönelik 5 maddelik çözüm planını açıkladı. Bakanlık 5 Maddelik planı açıklarken, diğer taraftan toplumun belli bir kesimi ve ünlü camiasından tepkiler yağmaya devam ediyor. Peki Belediye iş b

Türkiye’de artan sokak köpekleri sorunu, son dönemde toplumun gündeminde önemli bir yer tutuyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu sorunun çözümüne yönelik yeni bir strateji geliştirdiklerini ve 5 maddelik bir plan hazırladıklarını açıkladı. İşte bu önemli planın detayları.

Sokak köpekleri için yeni strateji

Bakan Yumaklı, sokak köpeklerinin toplum güvenliği ve sağlık açısından oluşturduğu tehditleri önlemek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattıklarını belirtti. İlk olarak, belediyelerle iş birliği yapılarak sokak köpeklerinin sayısının kontrol altına alınması hedefleniyor. Bu çerçevede, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve aşılanması gibi temel önlemler artırılacak.

Toplum bilincinin artırılması

Sorunun çözümü için toplumun bilinçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Bakanlık, sokak köpekleriyle ilgili farkındalık kampanyaları düzenleyerek, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmasını sağlamayı amaçlıyor. Bu kampanyalar kapsamında, sokak köpeklerine karşı şiddet ve kötü muamelenin önlenmesi için çeşitli eğitim programları da hayata geçirilecek.

Barınakların iyileştirilmesi

Mevcut barınakların iyileştirilmesi ve yeni barınakların inşa edilmesi de planın önemli bir parçası. Bakan Yumaklı, sokak köpeklerinin daha iyi koşullarda yaşamasını sağlamak için barınakların kapasitelerinin artırılacağını ve standartlarının yükseltileceğini vurguladı. Bu sayede, sokak köpeklerinin güvenli ve sağlıklı bir ortamda barındırılması mümkün olacak.

Yasal düzenlemeler ve denetimler

Sorunun çözümüne yönelik yasal düzenlemeler de gündemde. Bakanlık, sokak köpekleriyle ilgili mevzuatı gözden geçirerek, daha etkili denetim mekanizmaları oluşturmayı planlıyor. Bu kapsamda, hayvan haklarını koruyacak ve ihlalleri caydıracak yasal düzenlemeler yapılacak. Ayrıca, sokak köpeklerinin bakımı ve korunması konusunda belediyelere daha fazla sorumluluk verilecek.

Finansal destek ve kaynakların kullanımı

Son olarak, sokak köpekleri sorununun çözümüne yönelik finansal destekler artırılacak. Bakanlık, bu alanda kullanılmak üzere bütçe ayırarak, belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının projelerini destekleyecek. Bu sayede, sokak köpeklerinin daha iyi koşullarda yaşaması ve topluma entegrasyonu sağlanacak.

Ajda Pekkan’dan sert tepki

Antalya’da sahne alan Ajda Pekkan, sokak köpekleri sorunun çözümü için ortaya atılan “uyutma” önerisine karşı çıktı. Ünlü şarkıcı başıboş köpeklerden korkan insanların yanlış yaptığını ve hayvanların da bunu anladığını söyledi. Başıboş sokak hayvanlarının kimseye kötülük yapmadığını söyleyen Pekkan, "Lütfen ses çıkarın. Yalvarıyorum size, birazcık kıymetim varsa. Onlar masumlar su istemezler, yemek istemezler. Verirseniz yerler. kimseye kötülük yapmazlar. Tabi ki başıboş köpekler olduğu zaman korkan insanlar oluyor, yanlış yapanlar da oluyor, hayvanlar da anlıyor bunu. Ben öyle bir hale geldim ki biraz radikal bir tipim bakmayın sahnede yaptıklarıma. Bizi de uyutsunlar o zaman." diyerek tepki gösterdi!