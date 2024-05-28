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Bolu’nun eşsiz tatları Macaristan’da: TİKA’nın modern mutfak projesi gerçekleşti!

TİKA, Macaristan'daki BKSZC Mtys Szamos Teknik Yüksekokulu'nun mutfak bölümünü yeniledi. Bolu Mengen ve Yeniçağlı aşçıların Türkiye ve Bolu’nun lezzetleri Macaristan’da sundu.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu’nun eşsiz tatları Macaristan’da: TİKA’nın modern mutfak projesi gerçekleşti! mask
Bolu’nun eşsiz tatları Macaristan’da: TİKA’nın modern mutfak projesi gerçekleşti!
Bolu’nun eşsiz tatları Macaristan’da: TİKA’nın modern mutfak projesi gerçekleşti!
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Bolu’dan Macaristan’a Eğitim Desteği

Bolu'nun gururu olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Macaristan'daki BKSZC Mtys Szamos Teknik Yüksekokul ve Mesleki Eğitim Okulu'nun mutfak bölümünü yeniledi. 1965 yılında kurulan ve 1990 yılından bu yana otelcilik sektöründe faaliyet gösteren okul, TİKA’nın katkılarıyla mutfak bölümünü modern ekipmanlarla donatarak genişletti.

Bolu’nun eşsiz tatları Macaristan’da: TİKA’nın modern mutfak projesi gerçekleşti!

Modernizasyon Çalışmaları ve Bolu’nun Katkısı

Projede özellikle Bolu Mengen ve Yeniçağa Aşçılık Meslek ve Teknik Anadolu Liselerinin desteği büyük rol oynadı. Bu okulların öğretmenleri, mutfak modernizasyonunda yer aldı ve Macar öğrencilere Türk mutfağının inceliklerini tanıttı. Mutfak yenileme çalışmaları, hem eğitim kalitesini artırmayı hem de kültürel bağları güçlendirmeyi amaçladı.Bolu’nun eşsiz tatları Macaristan’da: TİKA’nın modern mutfak projesi gerçekleşti!

Bolu’nun Aşçılık Mirası Macaristan’da

Açılış törenine, Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçiliği mensupları, BKSZC Mtys Szamos Teknik Yüksekokulu yetkilileri ve TİKA Budapeşte Koordinatörlüğü yetkilileri katıldı. Açılışın ardından Bolu’nun aşçılık mirasını tanıtan etkinlikler düzenlendi. Ege mutfağından seçkiler sunan Bolulu aşçılar, Macar öğrenciler ve öğretmenlere Türk mutfağını tanıtma fırsatı buldu.

Türk Mutfağı Haftası ve Bolulu Aşçılar

Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde, Bolu Mengen ve Yeniçağa Aşçılık Meslek ve Teknik Anadolu Liseleri öğretmenleri, Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini Macar katılımcılara sundu. Bu etkinlikler, Bolu’nun aşçılık mirasının uluslararası alanda tanıtılmasına büyük katkı sağladı.

# eğitim, türkiye

28 May 2024 - 14:32 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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