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Batı Karadeniz’de yılan paniği!

Bolu, Kocaeli, Kastamonu ve Karabük'te artan yılan vakaları halkı tedirgin ediyor. İtfaiye ekipleri sık sık müdahale etse de, vatandaşlar yetkililerden kalıcı bir çözüm bekliyor.

Sadiye Dura
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Batı Karadeniz’de yılan paniği! mask
Batı Karadeniz’de yılan paniği!
Batı Karadeniz’de yılan paniği!
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Bolu, Kocaeli, Kastamonu ve Karabük'te son dönemde artan yılan vakaları halk arasında büyük bir paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri sık sık müdahale etmek zorunda kalırken, vatandaşlar yetkililerden kalıcı bir çözüm bekliyor.

Batı Karadeniz’de yılan paniği!

Kocaeli’de yılan vakaları

Kocaeli'nin Gölcük ve Körfez ilçelerinde yaşanan yılan olayları, vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Gölcük Sanayi Sitesi'nde inşaat halindeki bir binada yılan gören vatandaşlar, hemen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ihbarda bulundu. Hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı. Körfez ilçesinde ise Çamlıtepe Mahallesi'nde bir evin bahçesinde görülen yılan, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Yine itfaiyenin müdahalesiyle yılan doğaya salındı.

Batı Karadeniz’de yılan paniği!

İzmit’te park halindeki araçta yılan çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Hatipköy Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Uzun uğraşlar sonucu aracın motor kısmından çıkarılan yılan, halk arasında paniğe neden oldu. Bu tür olayların artması, Kocaeli halkını giderek daha fazla tedirgin ediyor.

Batı Karadeniz’de yılan paniği!

Kastamonu’da Taşköprü’de artan yılan görüntüleri

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte yılan vakalarında artış gözlendi. Özellikle Başören köyünde sıkça görülen kamçı yılanı, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Kamçı yılanının zararsız olduğu belirtilse de, sık görülmesi halk arasında tedirginliğe yol açtı.

Batı Karadeniz’de yılan paniği!

Karabük’te yılan ihbarları çoğaldı

Karabük'te artan hava sıcaklıklarıyla birlikte şehir merkezinde ve çevre mahallelerde yılan vakaları görülmeye başlandı. Karabük-Kastamonu karayolu, 100. Yıl Mahallesi ve Kurtuluş Mahallesi'nde sıkça görülen yılanlar, halkın huzurunu kaçırdı. Zehirli bir yılanın bir binanın bodrum katında bulunması ve bir başka yılanın vatandaşlar tarafından yakalanarak doğaya salınması, bu duruma örnek teşkil ediyor.

Batı Karadeniz’de yılan paniği!

Bolu’da yılan ihbarları artıyor

Bolu Belediyesi itfaiye müdürlüğüne son bir ayda yapılan yılan ihbarlarının sayısı 7'yi buldu. Özellikle motosikletlerin şasesine ve araçların motor bölümüne giren yılanlar, ciddi sorunlara yol açtı. Uzmanlar, sıcakların artmasıyla birlikte yılan hareketliliğinin de artacağını belirterek, halkın daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.Batı Karadeniz’de yılan paniği!

Halkın yetkililerden çözüm beklentisi

Karabük'te yaşayan vatandaşlar, yılan vakalarının artması nedeniyle yetkililerden acil çözüm bekliyor. Özellikle çocukların bu durumdan etkilenebileceği endişesi, halkın kaygılarını artırıyor. Vatandaşlar, "Başıboş sokak köpekleri zaten tedirginlik yaratıyordu, şimdi de yılan tehlikesi çıktı. Mahallelerde birçok kişi yılan gördü. Yetkililerin buna acil bir çözüm bulması gerekiyor" diyerek endişelerini dile getiriyor.

# karabük, çevre, bolu belediyesi

28 May 2024 - 20:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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