Minik öğrencilerden renkli performanslar! Bolu'da "Okudum, Hissettim, Paylaşıyorum" projesi



Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Dumlupınar İlkokulunda gerçekleştirilen "Okudum, Hissettim, Paylaşıyorum" projesi, kitap okuma alışkanlığını pekiştirmek amacıyla büyük ilgi gördü. Proje kapsamında minik öğrenciler, okudukları kitaplardan akılda kalan objeleri tasarlayıp karakterleri canlandırarak renkli görüntüler oluşturdu.

Kitaplardan İlham Alan Tasarımlar ve Canlandırmalar

Dumlupınar İlkokulu öğrencileri, okudukları kitaplardan esinlenerek çeşitli objeler tasarladı ve kitap karakterlerini canlandırdı. Bu yaratıcı etkinlikte öğrenciler, kitaplardan aldıkları ilhamı somut hale getirerek kostümleriyle sahneye çıktı. Bu performanslar, hem öğrencilerin hayal gücünü geliştirdi hem de kitap okuma alışkanlıklarını pekiştirdi.

Etkinliğe Yoğun Katılım ve Destek

Okulda gerçekleştirilen etkinliğe Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Dursun da katıldı. Projenin amacı, öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmek ve okuma deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak olarak belirtildi. Projeye olan ilgi, kitap okuma alışkanlığının yaygınlaşması için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Yaratıcılığı Teşvik Eden Bir Proje

Proje süresince öğrenciler, okudukları kitaplardan esinlenerek yaptıkları tasarımlar ve canlandırmalarla yaratıcılıklarını sergileme fırsatı buldu. Kostümleriyle sahne alan öğrenciler, hem eğlendi hem de kitapların dünyasına farklı bir bakış açısıyla yaklaşma imkanı buldu. Bu tür projeler, öğrencilerin kitap okumaya olan ilgisini artırmanın yanı sıra, onları daha yaratıcı düşünmeye teşvik ediyor.