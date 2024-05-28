Minik öğrencilerden renkli performanslar! Bolu'da "Okudum, Hissettim, Paylaşıyorum" projesi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Dumlupınar İlkokulunda gerçekleştirilen "Okudum, Hissettim, Paylaşıyorum" projesi, kitap okuma alışkanlığını pekiştirmek amacıyla büyük ilgi gördü. Proje kapsamında minik öğrenciler, okudukları kitaplardan akılda kalan objeleri tasarlayıp karakterleri canlandırarak renkli görüntüler oluşturdu.
Kitaplardan İlham Alan Tasarımlar ve Canlandırmalar
Dumlupınar İlkokulu öğrencileri, okudukları kitaplardan esinlenerek çeşitli objeler tasarladı ve kitap karakterlerini canlandırdı. Bu yaratıcı etkinlikte öğrenciler, kitaplardan aldıkları ilhamı somut hale getirerek kostümleriyle sahneye çıktı. Bu performanslar, hem öğrencilerin hayal gücünü geliştirdi hem de kitap okuma alışkanlıklarını pekiştirdi.
Etkinliğe Yoğun Katılım ve Destek
Okulda gerçekleştirilen etkinliğe Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Dursun da katıldı. Projenin amacı, öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmek ve okuma deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak olarak belirtildi. Projeye olan ilgi, kitap okuma alışkanlığının yaygınlaşması için önemli bir adım olarak değerlendirildi.
Yaratıcılığı Teşvik Eden Bir Proje
Proje süresince öğrenciler, okudukları kitaplardan esinlenerek yaptıkları tasarımlar ve canlandırmalarla yaratıcılıklarını sergileme fırsatı buldu. Kostümleriyle sahne alan öğrenciler, hem eğlendi hem de kitapların dünyasına farklı bir bakış açısıyla yaklaşma imkanı buldu. Bu tür projeler, öğrencilerin kitap okumaya olan ilgisini artırmanın yanı sıra, onları daha yaratıcı düşünmeye teşvik ediyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.