30 Mayıs 2024 Perşembe Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Gerede, Mudurnu, Dörtdivan dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

30 Mayıs 2024 Perşembe Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|DÖRTDİVAN
|AŞAĞI
|YUKARI MAHALLE
|30.05.2024
|10:00
|14:30
|BOLU
|MENGEN
|DÖRTYOL, YENİ
|AĞALAR KÖYÜ YOLU, DÖRTYOL MAHALLE YOLU
|30.05.2024
|10:00
|18:00
|BOLU
|MERKEZ
|KÖROĞLU, OKÇULAR
|BAHADIR SK., ORTA MAHALLE 1. SK.
|30.05.2024
|09:30
|14:00
|BOLU
|GEREDE
|AŞAĞI, MERKEZ, NUHÖREN, YANIKLAR, YELKENLER
|KÖY İÇ YOLU, NUHÖREN KÖY, NUHÖREN KÖY YOLU, NUHÖREN KÖYÜ YOLU, YANIKLAR MAHALLESI YOLU, YELKENLER, YELKENLER KÖY YOLU, YELKENLER KÖYÜ YOLU
|30.05.2024
|09:30
|16:00
|BOLU
|MERKEZ
|ASAGISOKU, AŞAĞISOKU, SAGLIK, SAĞLIK
|1401 SK., 4301, 4313, BELDE SK., CİHAN SK., EMEK SK., KARADERE CD., KAYAKLAR SK., M.ZEKAİ KONRAPA BULVAR, M.ZEKAİ KONRAPA BULVARI BULVAR, MEHMET ZEKAI KONRAPA, MEYDAN SK., PARK, RASİM SK., SAIR SINASI, ŞAİR ŞİNASİ SK., ŞEHİT SİNAN DEMİRBAŞ, YEDI GÖLLER, YEDİ GÖLLER SK.
|30.05.2024
|09:00
|11:00
|BOLU
|MERKEZ
|AĞAÇCILAR, ALPAGUT, ALPAĞUT
|2 SK. KÖY SOKAĞI, 254, 254 SK., 255, 256, 256 SK., 296 SK., 3 CD., 4610 Sok., IZZET BAYSAL DEVLET HASTANESI, İZZET BAYSAL AKIL VE RUH SAĞLI, İZZETBAYSAL DEVLET HASTANESİ SK.
|30.05.2024
|11:30
|13:30
|BOLU
|MERKEZ
|ALPAGUT, ALPAĞUT
|206 SK., 207, 207 SK., 217 SK., 241 SK., 245, 245. SK., 275. SK., 280, 280 SK., 284 SK., ALPAĞUT CD.
|30.05.2024
|14:00
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|KARAMANLAR ÇATAK, KIZILAĞIL, MERKEZ
|AGAÇÇILAR YAYLA YOLU, AT YAYLASI, CİVRİL KÖYÜ YAYLASI, KARAMANLAR ÇATAK YAYLA YOLU, KIZILAĞIL KÖYÜ YAYLASI, PAŞA KÖY AT YAYLASI, PAŞAKÖY YAYLASI, SANDALLAR KÖYÜ YAYLASI
|30.05.2024
|09:30
|15:00
|BOLU
|MERKEZ
|ALPAGUT, ALPAGUTBEY, ALPAĞUTBEY, KILIÇARSLAN
|104, 104 SK., 105, 105 Sok., 106, 107, 107 SK., 109, 136, 137, 137. sok, 200 SK., 4011. SK., 4016. SK., 4017 SK., 4018, 4018. SK., ALPAGUT CD., ERTUĞRUL GAZİ CD., ORHAN GAZI, YENİÇERİ SK.
|30.05.2024
|09:00
|11:00
|BOLU
|MERKEZ
|ALPAGUT, ALPAĞUT
|175 SK., 2 CD., 223, 223 SK., 225 SK., 226, 226 SK., 227 SK., 228, 228 SK., 242 SK., 4 CD., DR.AKIN ÇAKMAKÇI BULVAR, OSMAN GAZİ CD., VERA KONUTLARI İÇİ YOLU
|30.05.2024
|11:30
|13:30
|BOLU
|MERKEZ
|AŞAĞI, OGULDURUK MERKEZ, SARAYCIK YAYLASI
|GÖKPINAR YAYLASI, KARTALKAYA YOLU, OGULDURUK, OGULDURUK YAYLASI, OĞULDURUK YAYLASI, SARAYCIK KÖYÜ YAYLASI YOLU, SARAYCIK YAYLA YOLU, SARAYCIK YAYLASI
|30.05.2024
|14:00
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|ASAGISOKU, AŞAĞISOKU
|4310, 4314, 4320, FUZULİ SK., KARADERE, MEYDAN, NEBİ SK., SADIKLAR, Y.K.KARAOSMANOĞLU SK., YAKUP KADRI KARAOSMANOGLU
|30.05.2024
|09:30
|16:00
|BOLU
|MERKEZ
|AŞAĞISOKU, SAĞLIK
|1403 SK., ATATÜRK ORMAN PARKI İÇİ YOLU, ÇOBANOĞLU SİTESİ İÇİ YOLU, ESAT SK., KÜPLÜCE SK.
|30.05.2024
|09:00
|16:00
|BOLU
|MUDURNU
|FINDICAK MÜCAVIR, KAYABAŞI
|FINDICAK KÖYÜ YOLU, FINDICAK MÜCAVIR MAHALLE YOLU
|30.05.2024
|10:00
|13:00
|BOLU
|MUDURNU
|BESLI, BEŞLİ, DERE
|BESLI MAHALLE YOLU, KOVUCAK KÖYÜ, MUDURNU DERE
|30.05.2024
|10:00
|11:30
|BOLU
|MUDURNU
|İĞNECİLER, MERKEZ
|GÖKÖREN KÖYÜ YOLU, IGNECILER KÖY YOLU, İĞNECİLER KÖYÜ MERKEZ
|30.05.2024
|13:00
|14:00
|BOLU
|GÖYNÜK
|AKÇAALAN, AKÇAALAN MERKEZ, ARIKÇAYIRI, ARIKÇAYIRI MERKEZ, ASAGIKOZCAGIZ, AŞAĞIKOZCAĞIZ, BOZCAARMUT, CONLAR, DERE, HACIAHMETLER, KAVACIK, KOZCAĞIZ, KOZDERE, KÖSTEK, YENI, YENİ, YESILYAZI, YEŞİLYAZI
|AKÇAALAN KÖYÜ YOLU, AKÇAALAN MERKEZ KÖY YOLU, AKÇAKAVAK KÖYÜ, ARIKÇAYIRI KÖY YOLU, ARIKÇAYIRI KÖYÜ YOLU, ASAGIKOZCAGIZ MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOZCAARMUT KÖYÜ YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ ÖRENCİK DEPOSU, DERE MAHALLE YOLU, ESKİ BOLU BİLECİK YOLU, GÖYNÜK DOĞA OTEL, GÖYNÜK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ Ö, HACIAHMETLER MAHALLE YOLU, KAVACIK MAHALLE YOLU, KOZCAAĞIZ KÖYÜ KÖSTEK MAH, KOZCAGIZ KÖYÜ, KOZCAĞIZ KÖYÜ YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ, YENI MAHALLE YOLU, YESILYAZI KÖY YOLU, YEŞİLYAZI KÖYÜ, YEŞİLYAZI KÖYÜ HACIAHMETLER MA, YEŞİLYAZI KÖYÜ YOLU
|30.05.2024
|10:00
|13:00
|BOLU
|GÖYNÜK
|KOZDERE, ÖRENCIK MERKEZ, ÖRENCİK
|KOZDERE MAHALLE YOLU, ÖRENCIK MERKEZ KÖY YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ YOLU
|30.05.2024
|14:30
|16:30
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