Batı Karadeniz’de ceviz üreticisi umutsuz… Ceviz ağaçları don olaylarından etkilendi…

Batı Karadeniz'de ani sıcaklık düşüşleri ceviz ağaçlarına büyük zarar verdi. Kastamonu'da ceviz üretiminin yüzde 50 azalması bekleniyor. İklim değişikliği, erken çiçek açan ağaçları soğuk hava dalgalarına karşı savunmasız bıraktı. Tarım sigortaları ve gelecekteki tarımsal planlamalar önem kazanıyor.

İklim değişikliğinin ceviz üretimine etkileri

Ceviz üreticileri, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini derinden hissediyor. Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Serdar İzbeli, "Geçmişte Mayıs ayında soğuk hava dalgalarından etkilenmeyen ceviz ağaçlarımız, artık iklim değişikliğinin bir sonucu olarak erken çiçek açıyor ve soğuk hava dalgalarından zarar görüyor" dedi. İzbeli, iklim değişikliği nedeniyle ceviz üretiminde yaşanan bu kayıpların çiftçileri zor durumda bıraktığını belirtti.

Kastamonu'nun ceviz üretim bölgeleri büyük zarar gördü

Kastamonu il merkezi ve Araç, Azdavay, Ağlı, Daday, Devrekani, Küre, Taşköprü, Hanönü, Tosya, İhsangazi, Pınarbaşı, Şenpazar ve Seydiler ilçelerinde ceviz ağaçlarının çiçekleri soğuk hava dalgası nedeniyle zarar gördü. Özellikle erken çiçek açan ağaçlar, Mayıs ayında yaşanan ani sıcaklık düşüşleri karşısında savunmasız kaldı ve büyük ölçüde etkilendi.

Serdar İzbeli: "Çiftçiler büyük mağduriyet yaşıyor"

Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Serdar İzbeli, kendi ceviz bahçelerinin de bu soğuk hava dalgasından etkilendiğini söyledi. İzbeli, "Erken açan ceviz ağaçlarımızın çiçekleri yanarak kurudu. Bu durum biz çiftçiler için büyük bir mağduriyet" dedi. İzbeli, tarım arazilerinin üstü açık fabrikalar gibi olduğunu ve iklim değişikliği karşısında çiftçilerin büyük zorluklar yaşadığını vurguladı.

Tarım sigortalarının önemi artıyor

İklim değişikliğinin tarım üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için tarım sigortalarının önemine değinen İzbeli, TARSİM sigortalarının doğal afetler karşısında çiftçilere bir nebze de olsa destek olduğunu belirtti. Ancak sigortaların kayıpların tamamını karşılamadığını ve çiftçilerin yine de büyük zarar gördüğünü ifade etti.

Ceviz üretiminde beklenen büyük kayıp

Kastamonu'da ceviz üreticileri, soğuk hava dalgası ve iklim değişikliği nedeniyle zor günler geçiriyor. Ceviz ağaçlarının çiçeklerinin yanması, bölgedeki üretimi büyük ölçüde düşürecek. Bu durum, sadece üreticileri değil, ülke genelinde ceviz arzını ve fiyatlarını da olumsuz etkileyecek.

Gelecekteki tarımsal planlamalar

Kastamonu'daki ceviz üreticileri, bu tür doğal afetlerin etkilerini azaltmak ve gelecekte benzer durumlarla başa çıkabilmek için tarımsal planlamalarını gözden geçirmeyi düşünüyor. İklim değişikliğinin getirdiği bu zorluklar, tarım sektöründe yeni stratejiler geliştirilmesini gerektiriyor.