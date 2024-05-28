Kan donduran cinayet! Ağabeyini uykusunda öldürüp cinsel organını kesti! Olayı görenler gözlerine inanamadı!

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde şok edici bir cinayet işlendi. Emre T., ağabeyi Murat Can T.'yi uykusunda boğazını ve cinsel organını keserek öldürdü. Olay sonrası kaçan Emre T., polis ekiplerine suçunu itiraf etti ve gözaltına alındı. Savcı, Emre T.'nin canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Cinayet Nasıl Gerçekleşti?

Olay, 22 Nisan 2023 tarihinde 4 Temmuz Mahallesi 204. Cadde üzerinde yer alan 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, Emre T. (30), ağabeyi Murat Can T.'yi (32) uykusunda bıçakladı. Saldırının ardından evden yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan Emre T., şüpheli tavırları ve elindeki bıçakla devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Polis ekiplerine "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf eden Emre T. gözaltına alındı. Murat Can T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi ve cesedi üzerinde yapılan incelemede boğazının ve cinsel organının kesildiği tespit edildi.

Cezai Ehliyet Raporu

Emre T.'nin yargılanması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Duruşmada sanık, avukatı ve babası N.T. hazır bulundu. Gelen raporda, Emre T.'nin cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Sanığa raporla ilgili söz hakkı verildiğinde, "Bir diyeceğim yok" dedi.

Savcının Talebi: Ağırlaştırılmış Müebbet

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Emre T.'nin canavarca hisle kardeşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı savunma için süre talep edince, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

Savunma: Çocuklukta Yaşananlar

Sanık Emre T., ilk duruşmasında yaptığı savunmada, ağabeyinin çocukken kendisine cinsel istismar teşebbüsünde bulunduğunu iddia etti. "Beni sakinleştiren tek şey uyuşturucuydu. Cinsel olay bir kez oldu ancak ağabeyimin beni dövdüğü ve tehdit ettiği zamanlar da vardı. Sebepsiz yere kimse abisini öldürmez. Olaydan bir gün önce babama maruz kaldığım olayı anlattım. O gece ailecek kaldığımız eve gitmedim. Olayları babama anlattığım sırada gömleğimi yırtmıştım, sabah üstümü değiştirmek için eve gittiğimde ağabeyim bana, 'Babama ne anlattın şerefsiz' dedi. Sonrasında yaşananları hatırlamıyorum. Sonrası aklıma parça parça geliyor ancak hatırlamak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Cinayetin Arkasında Yatan Sebepler

Sanık Emre T.'nin iddiaları, cinayetin ardındaki nedenleri anlamaya çalışmak açısından önem taşıyor. Emre T.'nin ifadesinde belirttiği çocukluk travması ve aile içi şiddet, olayın psikolojik boyutunu ortaya koyuyor. Emre T., ağabeyinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve bunun üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu savundu. Uyuşturucu kullanarak kendini sakinleştirdiğini belirten sanık, olay gecesi yaşananları tam olarak hatırlamadığını ifade etti.

Adli Süreç Devam Ediyor

Sanığın tutukluluk hali devam ederken, duruşmanın ertelenmesiyle birlikte adli süreç de uzadı. Savcının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi, davanın seyrini belirleyecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Sanık avukatının savunma için ek süre talep etmesi, davanın daha detaylı incelenmesi gerektiğini gösteriyor.

Olayın Toplumsal Yankıları

Karamürsel'de yaşanan bu dehşet verici cinayet, toplumda büyük yankı uyandırdı. Aile içi şiddet ve çocukluk travmalarının cinayete dönüşmesi, toplumsal bilinçlenme ihtiyacını bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, benzer olayların önlenmesi için aile içi iletişimin ve psikolojik desteğin önemine vurgu yapıyor.

Kocaeli'nin Karamürsel İlçesinde Kan Donduran Cinayet: Sonuçlar ve Beklentiler

Sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun belirlenmesi ve savcının ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi, davanın sonucunu merakla bekleyen kamuoyunu bir kez daha düşündürdü. Aile içi şiddet, travma ve psikolojik sorunların böylesine vahşi bir cinayete yol açması, toplumsal yapının güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Duruşmanın ertelenmesiyle birlikte, sanık avukatının savunmasının ardından mahkemenin vereceği karar, hem aile hem de kamuoyu için büyük önem taşıyor.