Vali Erkan Kılıç Seben'de devam eden projeleri yerinde inceledi…

Vali Erkan Kılıç’ın Seben’deki incelemeleri

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Seben ilçesinde gerçekleştirilen yatırımları ve projeleri yerinde incelemek için geniş kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret kapsamında yenilenen spor tesisleri, eğitim kurumları ve sağlık merkezleri gibi birçok önemli projeyi değerlendiren Vali Kılıç, ilçenin gelişimine katkı sağlayan yatırımları yakından takip etti.

Yenilenen halı saha ile gençlere spor imkânı

Ziyaretin ilk durağı, Seben'de yenileme çalışmaları tamamlanan halı saha oldu. Vali Kılıç, tesisin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gençlerin spor yapma olanaklarını artıracak olan bu yenilemenin, bölge gençliği için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Vali Kılıç, sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti.

Yeni eğitim binası

Seben Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Çok Programlı Anadolu Lisesi

Vali Kılıç’ın bir diğer durağı ise yapımı tamamlanarak eğitim-öğretime açılan Seben Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Çok Programlı Anadolu Lisesi oldu. Modern eğitim imkânları sunan bu yeni lise binasında incelemelerde bulunan Vali, okulun bölge öğrencileri için büyük bir fırsat sunduğunu ve eğitim kalitesini yükselteceğini belirtti.

Seben Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi inşaatı

Sağlık alanındaki yatırımlar da Vali Kılıç’ın ziyaret programında önemli bir yer tuttu. Yapımı devam eden Seben Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi inşaatını ziyaret eden Vali Kılıç, merkezin tamamlandığında ilçedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracağını söyledi. İnşaatın son durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Vali, sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekti.

Seben Hükümet Konağı inşaatı

Vali Kılıç’ın ziyaret ettiği projeler arasında Seben Hükümet Konağı inşaatı da yer aldı. Kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması için önemli bir yatırım olan Hükümet Konağı’nın inşaat çalışmaları hakkında bilgi alan Vali, projenin hızla ilerlediğini ve gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti.

Yatırımların Seben’e katkıları

Ziyaret sırasında yapılan değerlendirmelerde, Seben ilçesine yapılan yatırımların sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda büyük katkılar sağlayacağı vurgulandı. Eğitim, sağlık ve kamu hizmetleri alanında gerçekleştirilen bu yatırımların, ilçenin yaşam kalitesini önemli ölçüde artıracağı belirtildi.

Vali Erkan Kılıç, Seben'deki projelerin hızla tamamlanabilmesi için gerekli desteğin sağlanacağını ve yatırımların devam edeceğini söyledi. İlçede gerçekleştirilen bu yeniliklerin, Seben’in gelecekteki gelişiminde önemli bir rol oynayacağını ifade eden Vali, bölge halkına daha iyi hizmet sunabilmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Bu kapsamlı incelemeler ve yatırımlar, Seben ilçesinin gelecekteki gelişimini desteklerken, halkın yaşam kalitesini de yükseltmeyi hedefliyor. Eğitimden sağlığa, spordan kamu hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede yapılan bu yatırımlar, Seben’in sosyal ve ekonomik yapısına büyük katkılar sunacak.