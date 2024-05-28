Bolu ve Bilecik arasında yüksek gerilim hattı kuruluyor

Göynük'te yüksek gerilim hattı için kamulaştırma başlıyor. TEİAŞ, Bolu ve Bilecik arasında 300 bin volt enerji taşıyacak hattın kurulması için harekete geçti.

Resmi Gazete Kararı ve kamulaştırma işlemleri

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile birlikte Bolu ve Bilecik arasında enerji iletim hattı çalışmaları resmen başlatıldı. 300 bin volt elektrik iletimi sağlanacak olan bu hat, bölgenin ana yüksek gerilim hattı olarak planlanıyor. Proje güzergahında bulunan arazi, tarla ve bahçelerde kamulaştırma işlemleri yapılacak.

Gölpazarı-Göynük Enerji İletim Hattı Projesi

İlk hat olarak belirlenen Bilecik-Bolu hattı, 154 kV Gölpazarı-Göynük Enerji İletim Hattı ismiyle anılacak. Bu iletim hattı Bilecik’in Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinden geçerek Bolu’nun Göynük ilçesine ulaşacak. Projenin başlamasıyla birlikte gerekli incelemeler yapıldı ve hattın geçeceği iller ile istikametler belirlendi.

Yüksek gerilim hattı nedir?

300 bin volttan daha yüksek olan enerji hatlarına çok yüksek gerilim hattı adı verilir. Bu hatlar, elektrik santralleri ile yerleşim alanları arasında yer alır ve yol boyunca gerilimi 200 bin ile 300 bin volt arasında değişir. Bu nedenle doğrudan elektrik abonelerine elektrik dağıtımı yapmazlar, sadece yüksek voltaj taşıma görevini üstlenirler.

İletim Hattı İrtifak Hakkı nedir?

Pilon yerleri ve trafo merkezleri için mülkiyet kamulaştırması yapılırken, enerji iletim hattı kablolarının altında ise irtifak hakkı kamulaştırması yapılmaktadır. İrtifak kamulaştırmasında taşınmaz maliklerinin mülkiyetinde bir kayıp yoktur ancak taşınmaz kullanımında kısıtlamalar meydana gelir. Bu durum mülk sahiplerinin taşınmazlarını belirli kısıtlamalarla kullanabilecekleri anlamına gelir.

Proje detayları ve devam eden çalışmalar

Proje istikameti ve isminin belirlenmesiyle birlikte bölgede kamulaştırma çalışmalarına başlanıldı. İlgili kararın ardından mülk sahipleri, taşınmazlarını belirli kurallar çerçevesinde kullanabilecekler. Göynük’te başlayacak olan bu enerji hattı projesinin devamında başka hatlar da yapılacak. 154 kV Göynük-Adapazarı RES Enerji İletim Hattı ve 154 kV (Gülpınar RES TM-Çan Havza TM) EİH Girdi-Çıktı Ovacık RES TM Enerji İletim Hattı Projeleri bu kapsamda yer alıyor.

Göynük için yeni dönem başlıyor

Bu önemli enerji projesi, Bolu ve Bilecik arasındaki enerji iletimini güçlendirecek ve bölgenin enerji altyapısını modernize edecek. Kamulaştırma işlemleri ve hattın kurulması, Göynük ilçesi için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Bu süreçte bölge halkının bilgilendirilmesi ve kamulaştırma işlemlerinin adil bir şekilde gerçekleştirilmesi büyük önem taşıyor.