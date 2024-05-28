İl Genel Meclisi Başkanı Çetinkaya’dan yoğun ilçe turları… İhtiyaçlar yerinde değerlendiriliyor

Başkan Çetinkaya’nın ilk durağı Kıbrısçık

Ekrem Çetinkaya, ilçe ziyaretlerinin ilk durağı olarak geçtiğimiz hafta Kıbrısçık ilçesini seçti. İl Genel Meclisi Üyeleri ile birlikte ilçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında kaymakamlardan bilgi aldı. Çetinkaya’nın bu haftaki ziyaretlerinin durakları ise Göynük, Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa, Mengen ve Mudurnu oldu.

Kaymakamlarla verimli görüşmeler

Göynük, Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa, Mengen ve Mudurnu ilçelerine yaptığı ziyaretlerde, Çetinkaya ilk olarak kaymakamlarla bir araya geldi. Bu görüşmelerde ilçelerin ihtiyaçları ve yapılacak projeler hakkında detaylı bilgi alışverişinde bulunuldu. Çetinkaya, kaymakamların ilçelerdeki mevcut durum ve gelecekteki projelerle ilgili raporlarını dinledi.

İlçe özel idare müdürleri ile istişare

Kaymakamlarla yapılan görüşmelerin ardından Çetinkaya, ilçe özel idare müdürleri ile bir araya geldi. İlçe özel idare müdürlerinden yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Bu istişareler, ilçelerin ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması ve çözüm üretilmesi için önemli bir adım oldu.

Muhtarlarla buluşma

Ekrem Çetinkaya, ziyaretlerinde ilçe ve köy muhtarlarını da ihmal etmedi. Muhtarlarla yapılan toplantılarda, onların talep ve isteklerini dinledi. Çetinkaya, muhtarların sorunlarını ve önerilerini değerlendirerek, il genelinde yapılacak çalışmaların daha etkin bir şekilde planlanması için geri bildirim aldı.

Ziyaretlerin önemi

Çetinkaya’nın ilçe ziyaretleri, yerel yönetimlerin ve halkın taleplerinin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. İlçe ve köy muhtarları ile yapılan görüşmeler, halkın sorunlarının ve isteklerinin doğrudan iletilmesine olanak tanıyor. Bu ziyaretler, İl Genel Meclisi’nin yerel yönetimlerle daha yakın bir ilişki kurmasını ve daha etkili hizmet sunmasını amaçlıyor.

Ziyaretler devam edecek

Başkan Ekrem Çetinkaya, bu haftalık ziyaretlerin sona erdiğini, ancak önümüzdeki haftalarda da ilçe gezilerinin devam edeceğini belirtti. Çetinkaya, yoğun bir programı olduğunu ve her ilçeyi ziyaret ederek, ihtiyaçları yerinde görmeyi hedeflediğini söyledi. Gelecek haftalarda yapılacak ziyaretler ile ilgili de bilgiler verdi.

Yoğun programın getirileri

Çetinkaya’nın yoğun programı, il genelinde yapılan çalışmaların hız kazanmasına ve daha etkin bir yönetim anlayışının benimsenmesine katkı sağlıyor. İlçe ziyaretleri, yerel yönetimlerin ve halkın taleplerinin daha hızlı bir şekilde karşılanmasına yardımcı oluyor. Çetinkaya, bu ziyaretlerin il genelindeki gelişim ve değişim sürecine olumlu etkileri olacağına inanıyor.

İl Genel Meclisi Başkanı Ekrem Çetinkaya, ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Göynük, Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa, Mengen ve Mudurnu'da kaymakamlar ve muhtarlarla görüşen Çetinkaya, ilçelerin ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdi.