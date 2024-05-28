2025 Renault Symbioz çıktı! Fiyatı ve özellikleri neler? Captur ve Austral’dan daha mı iyi?

Renault, 2024 yılında yeni crossover modeli Symbioz'u tanıtarak ürün yelpazesini genişletti ve agresif büyüme hedeflerini bir kez daha ortaya koydu. Captur ve Austral arasında konumlandırılan Symbioz, modern tasarımı ve ileri teknoloji donanımlarıyla dikkat çekiyor.

Geçmişten Geleceğe: Renault’nun Yenilikçi Mirası

Fransız otomobil devi Renault, neredeyse altmış yıl önce piyasaya sürdüğü Renault 16 modeli ile "1966 Avrupa'da Yılın Otomobili" ödülünü kazanmıştı. İlk başarılı hatchback olarak tarihe geçen Renault 16, "Voiture à vivre" yani yaşanacak bir araba konseptini tanımlıyordu. 1984 yılında ise Renault, Avrupa’nın en başarılı MPV’si olan Espace serisini tanıttı. Beş kişilik geniş iç hacmi ve bagaj alanıyla dikkat çeken Espace, çok yönlülük ve kullanışlılık konularında yeni standartlar belirledi. Renault, şimdi bu iki yenilikçi fikri, Symbioz ile yirmi birinci yüzyıla uyarlanmış bir şekilde birleştiriyor.

Tasarım: Geleceğin Hatlarını Taşıyan Bir Crossover

Symbioz, Captur ve Austral modelleriyle paylaşılan CMF-B platformunu temel alıyor ve benzersiz tasarım öğeleriyle fark yaratıyor. Aracın ön cephesinde, Renault rozetinin alt hava girişinin üzerinde merkezi bir konumda yer aldığı yatay olarak bölünmüş bir yapı dikkat çekiyor. Üst panelde, otomobil üreticisinin ikonik eşkenar dörtgen armasını genişleten tasarım detayları bulunuyor. İnce LED farlar, araca modern ve dinamik bir görünüm kazandırıyor. Tamponun alt kısmında yer alan yıldırım benzeri LED gündüz farları, araca güçlü bir karakter katıyor.

Profilde, tekerlek davlumbazlarının etrafındaki siyah kaplamalar ve yerden yüksek duruşu destekleyen yan eşikler, Symbioz'a SUV görünümü veriyor. Oymalı kapılar ve yükselen hatlar, araca sportif bir hava katıyor. Arkada, eğimli bagaj kapağının üst kısmında yer alan tavan spoyleri ve çeyrek panellerden uzanan üçgen arka lambalar, dikkat çekici bir tasarım detayı sunuyor. Alt tampondaki gümüş kaplama ise geri vites ve sis lambalarıyla çevrelenmiş.

İç Mekan: Konfor ve Teknoloji Bir Arada

Renault, Symbioz'un iç mekanında zarif ve sade çizgilerle dikkat çeken bir gösterge paneli tasarladı. Orta konsolun üstünde yer alan 10,4 inçlik dokunmatik ekran, Android Automotive 12 tabanlı bir sistem sunuyor. Google Haritalar, Android Auto ve Apple CarPlay uyumluluğu ile sürücü ve yolculara ileri düzey bir teknoloji deneyimi sağlıyor. Sürücünün önünde yer alan ikinci 10,3 inçlik ekran ise gösterge paneli olarak kullanılıyor. FOTA (kablosuz bellenim) güncellemeleri sayesinde sistem her zaman güncel kalıyor.

Ön tarafta, konforlu çanak koltuklar, vites seçici ve saklama alanını barındıran bir orta konsolla ayrılmış. Arka yolcular için ise kayar ve katlanabilir (40/20/40) bir koltuk sırası yer alıyor, bu da esnek bir iç mekan düzenlemesi sunuyor.

Güç ve Performans: E-Tech Hibrit Teknolojisi

Symbioz, doğal emişli 1,6 litrelik benzinli motorun ana elektrik motorunu şarj ettiği ve ikinci bir motorun esas olarak marş-jeneratör olarak kullanıldığı hibrit bir aktarma organı ile donatılmış. Bu hibrit sistem, hem yakıt verimliliğini artırıyor hem de çevre dostu bir sürüş sağlıyor.

Motor Özellikleri - E-Tech Hibrit 145

Silindirler: L4

Güç: 69 kW @ - RPM / 94 HP @ - RPM / 93 BHP @ - RPM

Elektrik motor gücü: 36 kW (49 hp)

Yakıt: Hibrit Benzin

Boyutlar

Uzunluk: 173,7 inç (4412 mm)

Genişlik: 70,7 inç (1796 mm)

Yükseklik: 62 inç (1575 mm)

Ön/arka Parça: 61,5/60,9 inç (1.562/1.547 mm)

Dingil açıklığı: 103,9 inç (2639 mm)

Yerden yükseklik: 6,7 inç (170 mm)

Kargo Hacmi: 17,4 cuFT (493 L)

Güç Sistemi Özellikleri

Güç paketi: Lityum-İyon

Nominal kapasite: 1,2 kWh

Geleceğin Otomobili

Renault Symbioz, yenilikçi tasarımı, ileri teknoloji donanımları ve çevre dostu hibrit motoruyla geleceğin otomobil anlayışını yansıtıyor. Geçmişten gelen deneyim ve başarıları, modern çağa uyarlayarak birleştiren Renault, Symbioz ile crossover segmentinde güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor.