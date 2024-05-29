Yaz gelmeden zayıflamak isteyenler için altın değerinde tüyolar

Beslenme ve Diyet Uzmanı Veysel Ciğerli, yaz gelmeden sağlıklı kilo vermek isteyenler için lifli gıdalar, düzenli kahvaltı ve su tüketimi gibi altın değerinde tavsiyeler sunuyor. Sağlıklı zayıflama için önemli ipuçlarını öğrenin!

Lifli gıdalardan vazgeçmeyin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Uz. Diyetisyen Veysel Ciğerli, lifli gıdaların uzun süre tok tuttuğunu ve kilo vermede etkili olduğunu vurguluyor. Ciğerli, midenin ne yenilirse yenilsin 4 saat içinde boşaldığını belirterek, “Bir sonraki öğününüzde fazla yemeyi engellemek için 2-2,5 saatte bir beslenmenizde fayda vardır. Kan şekerinin dengelenmesi için '3 ana, 3 ara öğün' şeklinde beslenme kuralına uymak gerekmektedir” diyor.

Dengeli kahvaltı ile metabolizmayı hızlandırın

Güne sağlam bir kahvaltı ile başlamanın metabolizmayı hızlandırdığını belirten Ciğerli, “Metabolizma uyandıktan hemen sonra kahvaltı yapınca metabolizma hızlanmaya başlayacaktır. Kahvaltı yapmadan öğle yemeğine kadar aç kalınırsa, yavaşlamış metabolizma ile diğer öğünde daha fazla yemek kaçınılmaz olacaktır” diye ekliyor.

Tabak boyutunu küçültmek büyük fark yaratır

Ciğerli, kilo vermek isteyenlere yemek tabaklarını ve çorba kaselerini küçültmelerini tavsiye ediyor. “Psikolojik olarak o tabaktaki yemekleriniz bittiğinde kendinizi doymuş hissedersiniz. Tam tahıllı ekmek içeren diyet, lif oranı yüksek olduğundan acıkmayı geciktirir ve uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur” diyor.

Kalp sağlığınızı koruyun

Lifli besinlerin sindirim sisteminden parçalanmadan geçtiğini ve uzun süre tok kalmayı sağladığını vurgulayan Ciğerli, “Lifler, kandaki kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olup, sindirim sisteminin daha aktif çalışmasını sağlar. Lifli besinler kabızlığın geçmesine, hemoroid problemlerinin giderilmesine, şeker seviyesinin dengelenmesine ve kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur” diye ekliyor.

Paketli gıdalardan uzak durun

Sağlıklı bir zayıflama süreci için paketli gıdalardan kaçınılması gerektiğini belirten Ciğerli, bu ürünlerde katkı maddeleri ve kimyasallar bulunduğunu vurguluyor. Evde yapılmayan, organik olmayan ve marketlerden alınan paketli ürünlerin hazır gıdalar sınıfına girdiğini belirtiyor.

Su tüketimini artırın

Tatlı krizlerinde meyve ve kuru meyvelerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Ciğerli, “Artan sıcak havalarla birlikte terleme sonucu sıvı kaybı artacağından su tüketimi arttırılmalıdır. Su, metabolizmanın hızlanmasına katkı sağlar, böbreklerdeki toksik maddelerin atımına yardımcı olur. Ortalama yetişkin bir insanın 2-2,5 litre su tüketmesi önerilir” diyor.

Fiziksel aktiviteyi artırın

Metabolizmayı hızlandırmanın en temel yolunun fiziksel aktiviteyi artırmak olduğunu belirten Ciğerli, günlük hayatta yakın mesafelere yürüyüşle gitmenin ve asansör yerine merdiven kullanmanın önemine dikkat çekiyor. Ayrıca, düzenli uyku ile kilo kaybının ve diyete uyumun doğrudan ilişkili olduğunu da ekliyor.