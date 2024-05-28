Volkswagen Atlas Cross Sport: Nedir?

Volkswagen Atlas Cross Sport, devasa yedi koltuklu Atlas SUV'un daha sportif, beş koltuklu versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak 2019'un sonlarında tanıtılan bu araç, 2024 model yılı için kapsamlı bir şekilde güncellendi. Yeni ön uç, modern aydınlatma, gelişmiş teknoloji ve daha şık bir iç mekan gibi özellikler eklendi.

Tasarım ve Dış Görünüm

Atlas Cross Sport, kalın kemerleri ve güçlü ön ucuyla dikkat çeken bir tasarıma sahip. Alçak ve eğimli tavan çizgisi, yeni uzatılmış arka spoyler ve agresif difüzör ile estetik bir görünüm sunuyor. 2024 model yılı için tamamen yeni tekerlek tasarımları (18 inçten 21 inçe kadar) da mevcut. LED ışıklar standart olarak sunulurken, üst modellerde aydınlatılmış VW logosu ve tam genişlikte bir ışık çubuğu bulunuyor. Arka tarafta ise büyük bir ışık çubuğu, Atlas markalı bir krom şerit ve ışıklı bir logo yer alıyor.

Boyutlar

Atlas Cross Sport, 195,6 inç uzunluğunda, 78,3 inç genişliğinde ve 68,1 inç yüksekliğinde olup, tam boyutlu Atlas'tan 5,2 inç daha kısadır.

Motor Seçenekleri ve Performans

Volkswagen, 2024 model yılı için VR6 motor seçeneğini iptal etti ve artık sadece 2.0 litrelik EA888 turboşarjlı dört silindirli motor sunuluyor. Bu motor, 269 beygir gücü ve 273 lb-ft tork üretiyor, önceki nesile göre 34 hp ve 15 lb-ft daha fazla güç sağlıyor. Sekiz ileri otomatik şanzıman ile donatılan motor, aracın performansını artırıyor.

Çekiş Kapasitesi

Giriş seviyesi SE donanımı sadece 2.000 lbs çekebilirken, diğer tüm modeller 5.000 lbs'ye kadar çekme kapasitesine sahip. Tüm donanım seviyelerinde 4Motion dört tekerlekten çekiş sistemi de mevcut.

İç Mekan ve Teknoloji

Volkswagen, Atlas Cross Sport'un iç mekanını "temiz ve işlevsel, birinci sınıf bir his" olarak tanımlıyor. Yeni malzemeler, daha akıllı tasarım ve 12 inç bilgi-eğlence ekranı ile eşleştirilmiş 10,25 inç dijital kadranlı ekran gibi özellikler dikkat çekiyor.

Fiyatlandırma

ABD'de fiyatlar giriş seviyesi SE donanımı için 36.985 dolardan başlıyor ve üst düzey SEL Premium R-Line seçeneklerine kadar 51.880 dolara kadar çıkıyor.

Öne Çıkan Detaylar

Volkswagen Grubu'nun Modüler Enine Matris (MQB) platformu üzerine inşa edilen Atlas Cross Sport, Chattanooga, Tennessee'de üretiliyor.

KARAR NEDİR?

Atlas Cross Sport oldukça yetenekli, iki sıralı bir aile SUV'sidir. Ancak donanım seviyeleri yükseldikçe pahalı hale gelebilir ve gerçekten karakterden yoksundur. VW'nin MQB platformunu temel alması nedeniyle, rakipler arasında öne çıkmakta zorlanıyor. EA888 motoru genellikle iyi performans gösterse de, Atlas Cross Sport'ta biraz yetersiz kalıyor. Günlük kullanımda rahat olsa da, sürüş deneyimi çok etkileyici değil.

SÜRÜŞ DENEYİMİ

Atlas Cross Sport, adında 'Sport' yazmasına rağmen sportif bir sürüş sunmuyor. 4000 lbs'nin üzerinde ağırlığı ve düşük devirlerde yavaşlayan turboşarjlı motoru nedeniyle, sürüş dinamikleri çok heyecan verici değil. Sekiz vitesli otomatik şanzıman, ekonomiyi iyileştirmek için sürekli olarak en yüksek vitesi arıyor, bu da sürüş deneyimini olumsuz etkiliyor.

KONFORLU SÜRÜŞ

Atlas Cross Sport, konforlu bir gezi teknesi olarak öne çıkıyor. İyi bir sürtünme katsayısına sahip olması, otoyol hızlarında rüzgar gürültüsünü azaltıyor. Süspansiyon ayarı, tümseklerin kabine çarpmasına izin vermeden yeterli konfor sağlıyor.

YOL DIŞI KABİLİYETLERİ

Atlas Cross Sport, 6,3 inçlik yerden yüksekliği, 20,8 derecelik yaklaşma açısı ve 21,3/21,1 derecelik (FWD/AWD) ayrılma açıları ile sınırlı yol dışı yeteneklere sahip. 4Motion dört tekerlekten çekiş sistemi, kaygan zeminlerde çekiş sağlamak için torkun yüzde 50'sine kadarını arka tekerleklere gönderebiliyor.

YAKIT EKONOMİSİ

Atlas Cross Sport, EPA'ya göre dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatıldığında 22 mpg kombine hız sunuyor. Gerçek dünya sürüşünde ise ortalama 22,2 mpg görülüyor.

İÇ MEKAN: KONFOR VE TEKNOLOJİ

Ekran ve Bilgi-Eğlence Sistemi

Atlas Cross Sport'un 2024 makyajı için en belirgin güncelleme ön paneldeki ekranlar oldu. 10,25 inçlik dijital kadranlı ekran ve 12 inçlik bilgi-eğlence ekranı dikkat çekiyor. Dokunmatik ekran biraz yavaş olabilir ve sistemin yüklenmesi uzun sürebilir. Apple CarPlay/Android Auto bağlantısı, kablosuz telefon şarjı ve dört USB-C bağlantı noktası standart olarak sunuluyor.

İç Mekan Konforu

Ön kısımda bol miktarda alan bulunurken, suni deri kaplı rahat koltuklar ve üst düzey modellerde kapitone deri koltuklar mevcut. Ön koltuklar ısıtmalı ve havalandırmalı, arka tarafta da geniş bir alan sunuluyor. Isıtmalı direksiyon simidi standart donanımda yer alıyor.

Bagaj Alanı

40,3 cu-ft'lik bagaj, 77,6 cu-ft'e kadar genişletilebiliyor. Genel olarak iç mekanın uyumu ve bitişi etkileyici.

Ses Sistemi ve Diğer Özellikler

SEL Premium R-Line modellerinde Harman Kardon premium ses sistemi bulunuyor. Ayrıca, SEL donanımlarında standart olan 4,5 x 3 ft panoramik açılır tavan da mevcut.

SATIN ALMA: FİYAT VE DONANIM SEVİYELERİ

Fiyat ve Garanti

Atlas Cross Sport, dört yıl/50.000 mil garanti ile geliyor. Giriş seviyesi SE donanımı için fiyatlar 36.985 dolardan başlıyor ve üst seviyelerde 51.880 dolara kadar çıkıyor.

Donanım Seçenekleri

18 inç alaşım jantlar, uyarlanabilir ön LED farlar, ısıtmalı aynalar, çift bölgeli klima kontrolü, uyarlanabilir hız sabitleyici ve Volkswagen'in Seyahat Yardımı sistemi gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Teknolojili SE donanımı, SEL ve SEL R-Line donanımları da çeşitli ek özellikler ve yükseltmeler sunuyor.

Güvenlik Özellikleri

VW'nin IQ.DRIVE güvenlik teknolojisi, ön ve arka radar, ön kamera ve ultrason sensörleri ile çeşitli aktif güvenlik sistemleri sunuyor.

Rakipler

Volkswagen, Atlas Cross Sport'un Chevrolet Blazer, Ford Edge, Honda Passport, Jeep Grand Cherokee, Nissan Murano ve Toyota 4Runner gibi otomobillerle rekabet ettiğini düşünüyor.