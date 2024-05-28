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31 Mayıs 2024Cuma Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Mengen dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

31 Mayıs 2024Cuma Bolu Merkez, Mengen dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
31 Mayıs 2024Cuma Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Mengen dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
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31 Mayıs 2024 Cuma Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUMERKEZAĞAÇCILAR, KILIÇARSLAN, MERKEZ, UMUTKENT, YAŞAMKENT171, 171 Sok., 296. SK., 4601, 4603, 4613, 4614, 4614 Sk., 4615, 4617, 4617 SK., ADA 4, ADA 4 SK., AĞAÇÇILAR KÖYÜ, BEYAZ İNCİ SİTESİ İÇİ YOLU, IZZETBAYSAL DEVLET HASTANESI, MUHSIN YAZICIOGLU, UMUTKENT SİTESİ 4. ADA İÇİ YOL, YAŞAMKENT 5. ADA, YUNUS EMRE BLV.31.05.202414:0015:30
BOLUMERKEZYASAMKENT, YAŞAMKENTADA 14 SK., ADA 24 SK., ADA 28 SK., ADA 29 SK., ADA.13, ADA.13 SK., KORAY AYDIN BULVAR31.05.202411:3013:30
BOLUMERKEZKILIÇARSLAN, UMUTKENT123 SK., 124, 124. SK, 125 SK., 126 SK., 144, 144 sk, 144 SK., 152 SK., 155. SK., 157 SK., ADA 20 SK., ADA 21 SK., ADA 22/2 BULVAR, DR. AKIN ÇAKMAKÇI BULVAR31.05.202409:0011:00
BOLUMERKEZKILIÇARSLAN, UMUTKENT168, ADA 8 SK., MUHSİN YAZICIOĞLU BLV., MÜNEVVER KARABULUT SOK, TAHİR HİTİT SK.31.05.202414:0015:30
BOLUMERKEZYASAMKENT, YAŞAMKENTADA 10 SK., ADA 27, ADA 5, ADA 5 SK., ADA 6 SK., ADA 9 SK.31.05.202411:3013:30
BOLUMERKEZKILIÇARSLAN, UMUTKENT101 SK., 160, 165. SK., 166, ADA 22/1 SK., ADA 23 SK., DR. SEDAT TURGAY PARKI İÇİ YOL, İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ BULVAR, ÖZGECAN ASLAN, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE BULVAR31.05.202409:0011:00
BOLUMENGENYENİAgalar Köyü Yolu31.05.202410:0018:00
# tarih

28 May 2024 - 15:02 Bolu- Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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