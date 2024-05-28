31 Mayıs 2024Cuma Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Mengen dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

31 Mayıs 2024 Cuma Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|MERKEZ
|AĞAÇCILAR, KILIÇARSLAN, MERKEZ, UMUTKENT, YAŞAMKENT
|171, 171 Sok., 296. SK., 4601, 4603, 4613, 4614, 4614 Sk., 4615, 4617, 4617 SK., ADA 4, ADA 4 SK., AĞAÇÇILAR KÖYÜ, BEYAZ İNCİ SİTESİ İÇİ YOLU, IZZETBAYSAL DEVLET HASTANESI, MUHSIN YAZICIOGLU, UMUTKENT SİTESİ 4. ADA İÇİ YOL, YAŞAMKENT 5. ADA, YUNUS EMRE BLV.
|31.05.2024
|14:00
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|YASAMKENT, YAŞAMKENT
|ADA 14 SK., ADA 24 SK., ADA 28 SK., ADA 29 SK., ADA.13, ADA.13 SK., KORAY AYDIN BULVAR
|31.05.2024
|11:30
|13:30
|BOLU
|MERKEZ
|KILIÇARSLAN, UMUTKENT
|123 SK., 124, 124. SK, 125 SK., 126 SK., 144, 144 sk, 144 SK., 152 SK., 155. SK., 157 SK., ADA 20 SK., ADA 21 SK., ADA 22/2 BULVAR, DR. AKIN ÇAKMAKÇI BULVAR
|31.05.2024
|09:00
|11:00
|BOLU
|MERKEZ
|KILIÇARSLAN, UMUTKENT
|168, ADA 8 SK., MUHSİN YAZICIOĞLU BLV., MÜNEVVER KARABULUT SOK, TAHİR HİTİT SK.
|31.05.2024
|14:00
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|YASAMKENT, YAŞAMKENT
|ADA 10 SK., ADA 27, ADA 5, ADA 5 SK., ADA 6 SK., ADA 9 SK.
|31.05.2024
|11:30
|13:30
|BOLU
|MERKEZ
|KILIÇARSLAN, UMUTKENT
|101 SK., 160, 165. SK., 166, ADA 22/1 SK., ADA 23 SK., DR. SEDAT TURGAY PARKI İÇİ YOL, İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ BULVAR, ÖZGECAN ASLAN, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE BULVAR
|31.05.2024
|09:00
|11:00
|BOLU
|MENGEN
|YENİ
|Agalar Köyü Yolu
|31.05.2024
|10:00
|18:00
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.