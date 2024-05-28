Tuğba Ekinci Survivor teklifini neden reddetti?

Ünlü şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Tuğba Ekinci, uzun süredir merak edilen bir konuya açıklık getirdi. Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan Ekinci, kendisine yapılan Survivor teklifini neden kabul etmediğini anlattı.

Survivor Teklifini Neden Reddetti?

Tuğba Ekinci, her zaman dikkat çeken dansları, açıklamaları ve giyim tarzıyla gündemde kalmayı başarıyor. Ancak, şarkıcının asla katılmayı düşünmediği bir yarışma var: Survivor. Ekinci, bu teklifi neden reddettiğini samimi bir şekilde açıkladı. "Survivor benim için değil. İlk zamandan beri bu yarışmanın bana uygun olmadığını düşündüm. Show TV döneminden beri aldığım teklifleri reddettim," dedi Ekinci ve ekledi: "Selebriti olarak insanların ekranda dağınık ve bakımsız görüntülerini istemem. Bu, benim star duruşuma uygun değil."

Ekinci: "Acun'a Saygımız Sonsuz Ama..."

Survivor'ın zorluklarına değinen Ekinci, yarışmanın şartlarının kendi yaşam tarzı ve imajıyla örtüşmediğini belirtti. "Survivor, açlıkla mücadele etmek güç mücadelesi midir? Ben böyle bir mücadeleye girmek istemem," diyerek düşüncelerini ifade etti. Ayrıca, programda konuşulan bazı konuların kendisini rahatsız ettiğini de dile getirdi. Tuğba Ekinci, "Bir kadının özel durumlarının böyle yerlerde konuşulması benim için çirkin. Sporcular için uygun olabilir ama sahne sanatçısı için değil," şeklinde konuştu. Buna rağmen, Ekinci, Acun Ilıcalı'ya olan saygısının tam olduğunu da vurguladı.

Ekinci'nin açıklamaları, hem hayranlarını hem de eleştirmenleri şaşırttı ve yine medyanın ilgi odağı oldu. Şarkıcı, kişisel tercihlerini ve profesyonel imajını koruma konusunda kararlı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.