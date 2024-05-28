Doğu Demirkol’dan örnek davranış: Açık hava gösteri gelirlerini Filistin’e bağışlayacak

Ünlü komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol, bu yaz boyunca yapılacak tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlama kararı aldı. Sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, İsrail'in Gazze'deki sivil hedeflere yönelik saldırılarına tepki olarak bu adımı attığını belirtti.

Doğu Demirkol'dan Anlamlı Karar

Instagram üzerinden paylaştığı bir gönderi ile hayranlarını bilgilendiren Demirkol, "Bu yaz oynanacak açık hava oyunlarımın hepsinin bütün geliri Filistin'e gönderilecektir," ifadelerini kullandı. Bu karar, İsrail'in Gazze'nin Refah bölgesinde bulunan bir çadır kenti bombalaması ve bu saldırıda onlarca sivilin hayatını kaybetmesinin ardından geldi.

İsrail'in Gazze Saldırıları

İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında, sivillerin son sığınağı olan Refah'taki çadır kenti hedef aldığı bildirildi. Yapılan saldırılarda en az 45 kişi hayatını kaybederken, 200'den fazla kişi de yaralandı. Ölenlerin yarısından fazlasının kadın ve çocuklar olduğu belirtiliyor. Dünya kamuoyu, İsrail'in bu saldırılarına büyük tepki gösteriyor.

Sanat Dünyasından Destek ve Tepkiler

Doğu Demirkol gibi sanatçıların bu tür kriz zamanlarında gösterdiği duyarlılık ve destek, hem kamuoyunun dikkatini çekiyor hem de diğer sanatçılara örnek oluyor. Demirkol'un bu adımı, onun sadece sahnede değil, gerçek hayatta da önemli bir figür olduğunu gösteriyor.

Bu durum, sanat ve eğlencenin toplumsal meselelere duyarlı bir şekilde nasıl katkı sağlayabileceğine dair güçlü bir örnek teşkil ediyor. Doğu Demirkol'un bu jesti, onun takipçileri ve genel olarak sanat camiası tarafından takdirle karşılandı.