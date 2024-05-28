Bahar dizisinin setinde büyük kriz: Demet Evgar yönetmeni dinlemiyor, çekimler durdu!

Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar, olağanüstü oyunculuk performansıyla değil, bu kez sette yaşanan bir olayla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun set çalışanlarıyla yaşadığı gergin anlar ve yönetmen asistanıyla olan tartışması izleyicileri şaşkına çevirdi.

Tartışmanın Fitili Kim Yakıyor?

"Aramızda Kalmasın" programında ortaya atılan iddialara göre, Demet Evgar, sahne sürelerine ilişkin sorular sorduğu sırada yönetmen asistanıyla seslerin yükseldiği bir tartışma yaşadı. İddialara göre, bu tartışma küfürlü ifadeler içeriyordu. Bu olay, dizinin başarılı oyuncusunun setteki huzuru bozduğu şeklinde yorumlandı.

Yönetmen Seti Neden Paydos Etti?

Yönetmen asistanının, Evgar'ın tavırlarını kabul edilemez bulması ve bu durumu dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt'a iletilmesi üzerine, yönetmen ciddi bir karar aldı. Yeşilyurt, ekibine yapılan bu saygısızlığın ardından seti paydos ettiğini duyurdu. Ayrıca, Evgar özür dilemedikçe çekimlere devam edilmeyeceğini belirtti.

Demet Evgar Yönetmene Kulak Asmıyor mu?

Müge Dağıstanlı'nın belirttiğine göre, Şubat ayından bu yana devam eden bu sorun, Evgar'ın zaman zaman yönetmeni dinlememesi ve kostüm ekibini zor durumda bırakması gibi nedenlere dayanıyor. Ancak Evgar, bu iddialar karşısında henüz bir açıklama yapmadı.

Setteki Gerilim Bahar'ın Reytinglerini Etkileyecek mi?

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisi, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Ancak yaşanan bu olayların, dizinin seyirci üzerindeki etkisini nasıl şekillendireceği merak konusu.