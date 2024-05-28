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Yaşına meydan okuyan Defne Samyeli, Nükhet Duru'nun partisinde çorap üstü body tarzı ile stil şov yaptı!

Defne Samyeli, Nükhet Duru'nun doğum günü partisinde "çorap üstü body" modasıyla dikkat çekti. Fit vücudu ve genç görünümüyle göz kamaştıran Samyeli, cesur stiliyle geceye damga vurdu.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Yaşına meydan okuyan Defne Samyeli, Nükhet Duru'nun partisinde çorap üstü body tarzı ile stil şov yaptı! mask
Yaşına meydan okuyan Defne Samyeli, Nükhet Duru'nun partisinde çorap üstü body tarzı ile stil şov yaptı!
Yaşına meydan okuyan Defne Samyeli, Nükhet Duru'nun partisinde çorap üstü body tarzı ile stil şov yaptı!
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Magazin dünyasının cesur yıldızlarından Defne Samyeli, ünlü Türk sanatçı Nükhet Duru'nun doğum günü partisine katılımıyla göz doldurdu. Son zamanlarda popüler olan “çorap üstü body” modasını benimseyen Samyeli, partide tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yaşına meydan okuyan Defne Samyeli, Nükhet Duru'nun partisinde çorap üstü body tarzı ile stil şov yaptı!

Yaşına Meydan Okuyan Bir İkon

Defne Samyeli 41 yaşındaki ünlü model ve şarkıcı Defne Samyeli, fit vücudu ve kusursuz cildiyle zamanı durdurmuş gibi. İki çocuk annesi olan Samyeli, sosyal medya paylaşımlarıyla da hayranlarını büyülemeye devam ediyor. Hem yüzünün hem de fiziğinin genç kalması, onu magazin dünyasının en çok konuşulan simalarından biri yapmaya yetiyor.

Yaşına meydan okuyan Defne Samyeli, Nükhet Duru'nun partisinde çorap üstü body tarzı ile stil şov yaptı!

Partinin Parlayan Yıldızı

Nükhet Duru'nun renkli doğum günü partisinde sahne alan Samyeli, sergilediği cesur kıyafet tercihiyle geceye damgasını vurdu. Serenay Sarıkaya’nın ardından bu yeni moda akımına katılan Samyeli, çorap üstü body giyerek cesur bir tercih yapmış oldu. Parti boyunca şarkılar söyleyen güzel şarkıcı, göz alıcı stiliyle de dikkat çekti.

Yaşına meydan okuyan Defne Samyeli, Nükhet Duru'nun partisinde çorap üstü body tarzı ile stil şov yaptı!

Cesur Tarzıyla Herkesi Büyüledi

Defne Samyeli’nin bu dikkat çekici tarzı, partiye katılan diğer davetliler tarafından da hayranlıkla karşılandı. Vücut hatlarını ön plana çıkaran bu özel kıyafetle Samyeli, moda dünyasında da trendleri belirleyen isimlerden biri olduğunu kanıtladı.

Yaşına meydan okuyan Defne Samyeli, Nükhet Duru'nun partisinde çorap üstü body tarzı ile stil şov yaptı!

Defne Samyeli'nin cesur tarzı ve zaman karşı duruşu, Nükhet Duru'nun doğum günü partisini unutulmaz kıldı. İlerleyen yaşına rağmen genç ve dinamik görünümüyle ön planda olan Samyeli, herkesi kendine hayran bıraktı.

# Medya

28 May 2024 - 17:05 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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