Altay olağanüstü genel kurulu ne zaman, saat kaçta?

Altay, şirketleşme kararı için bugün İzmir Atatürk Stadyumu'nda olağanüstü genel kurul toplantısı yapacak. Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig’i 10 puanla 17. sırada tamamlayarak TFF 2. Lig’e düşen Altay, yönetimin şirketleşme yetkisini alıp almayacağını belirlemek üzere kritik bir oylamaya gidecek. Toplantı, saat 18.30'da Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kongrede, kulüp üyeleri şirketleşme konusundaki nihai kararı verecekler.
Katılım şartları ve şirketleşme süreci
Toplantının geçerli sayılabilmesi için en az 468 delegenin katılımı gerekiyor. Şirketleşme kararı için oy çokluğunun sağlanması halinde, Altay'ın futbol şubesinin yarışmacı hakları bu ay içerisinde kurulan Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi’ne devredilecek. Bu adım sonrasında siyah-beyazlılar yatırımcı arayışlarına başlayacaklar.
Üye sayısındaki düşüş ve katılım gerekliliği
Geçtiğimiz günlerde Altay'ın 1291 olan üye sayısının 624'e düşürülmesi, toplantıya katılımın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Genel kurulda kararın geçerli olabilmesi için kulüp üye sayısının 4'te 3'ünün hazır bulunması gerekiyor. Bu da yaklaşık olarak 468 üyenin toplantıya katılımını zorunlu kılıyor.
Altay için yeni bir dönem
Şirketleşme süreci, Altay için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Bu adım, kulübün mali yapısını güçlendirip uzun vadeli sürdürülebilir başarılar elde etmesine olanak sağlayabilir. Ancak, bu sürecin başarılı olabilmesi için kongrede yeterli katılım sağlanması ve oy çokluğunun elde edilmesi gerekiyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.