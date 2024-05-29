Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: "Geçen seneden kalan yarım bir hikayemiz var"

Bodrum FK, adını Süper Lig'e yazdırmak için Sakaryaspor maçına kenetlendi. Yarım kalan hikayeyi tamamlamak istediklerini söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 'Zor bir maç. Geçen seneden kalan yarım bir hikayemiz var. İnşallah Rabbim de nasip ederse, yarım kalan hikayeyi bu sene bitirmek istiyoruz' dedi.

"Yarım kalan hikayemizi tamamlamak istiyoruz"

Teknik Direktör İsmet Taşdemir, geçen sezondan kalan yarım hikayeyi bu yıl tamamlamak istediklerini belirterek, "Zor bir maç olacak. Geçen seneden kalan yarım bir hikayemiz var. İnşallah rabbim nasip ederse bu hikayeyi bu sene bitirmek istiyoruz" dedi. Taşdemir, 34 haftalık süreçte inişli çıkışlı zamanlar yaşadıklarını ancak genel olarak iyi bir sezon geçirdiklerini ifade etti. Özellikle genç oyunculara yöneldiklerini ve doğru oyuncuları Türk futboluna kazandırmaya çalıştıklarını vurguladı.

"Çorum FK maçı zor geçti"

Çorum FK ile oynadıkları Play-Off yarı final maçının çok zorlu geçtiğini belirten Taşdemir, "İki güçlü takım karşılaştı ve kırılan taraf rakibimiz oldu. Şans biraz bizden yanaydı, özellikle penaltılarda kalecimizin devleşmesi önemliydi" dedi. Taşdemir, Sakaryaspor maçının da zor geçeceğini ancak takımın motivasyonunun yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca taraftar desteğinin önemine vurgu yaparak, Adana'da da taraftarların yanlarında olacağına inandığını söyledi.

Ondrej Celustka: "Hep birlikte çok güçlüyüz"

Takımın tecrübeli oyuncusu Ondrej Celustka, taraftarlara teşekkür ederek, "Maça hazırız ve çok heyecanlıyız. Sahada her şeyi yapmak için motivasyonumuz çok yüksek. Geçen sene elde ettiğimiz başarıyı tekrarlamak güç ister ve biz de bu güce sahibiz" dedi. Celustka, Çorum maçında taraftar desteğini çok fazla hissettiklerini ve aynı desteği Adana'da da beklediklerini belirtti.

Sakaryaspor – Bodrum FK maçı ne zaman?

Trendyol 1. Lig Play-Off finalinde Bodrum FK, 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda Sakaryaspor ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlı ekip, adını Süper Lig'e yazdırmak için sahada olacak.