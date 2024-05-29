Gözler üzerlerinde! Düzceli minikler judo tahtını ele geçirdi!

Düzce'nin genç judocuları, Uşak'ta düzenlenen Judo Spor Toto Minikler Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Türkiye'nin dört bir yanından 1430 sporcunun katılımıyla gerçekleşen bu önemli turnuvada, Düzceli sporcular madalyaları kucakladı.

Türkiye genelinde yankı uyandıran turnuva

Uşak Merkez Yeni Spor Salonu, Türkiye'nin 70 ilinden genç judocuları ağırladı. Yoğun ve çekişmeli geçen müsabakalar, judo severler için unutulmaz anlar yaşattı. Düzceli sporcular, zorlu rakiplerini geride bırakarak kürsüde yerlerini aldılar.

Düzceli judocuların altın başarısı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yetişen genç judocular, Ayhan Alayıldız ve Yasemin Gezer'in deneyimli antrenörlükleri altında şampiyonaya hazırlandı. 44 kilogramda yarışan Eftal Çetinkaya ve 28 kilogramda mücadele eden Erva Eren, üstün performansları ile Türkiye şampiyonu oldular. Ayrıca, 38 kilogramda yarışan Ayaz Alayıldız, Türkiye üçüncülüğü elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonlar Düzce'den çıkıyor

Bu genç sporcuların elde ettiği başarılar, Düzce'nin judo alanında bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Antrenörler Alayıldız ve Gezer, sporcularının disiplinli çalışmaları ve azimleri sayesinde elde ettikleri başarılardan dolayı büyük gurur duyduklarını belirtti.

Yeni başarılar için basamak

Düzce'nin bu başarılı judocuları, gelecekte ulusal ve uluslararası arenalarda Türkiye'yi temsil etme potansiyeline sahipler. Bu başarılar, onların spor kariyerlerinde yeni başarılar için birer basamak niteliğinde.