Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erkek Hentbol Takımı Ankara'da tarih yazdı!

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Erkek Hentbol Takımı, Dr. Öğretim Üyesi Devrim Bulut ve Araştırma Görevlisi Koray Gökmen'in antrenörlüğünde büyük bir başarıya imza attı. Takım, Ankara'da düzenlenen Üniversiteler Süper Lig Hentbol Müsabakası'nda namağlup finale yükselerek Türkiye ikincisi oldu.

Namağlup grup müsabakaları

BAİBÜ hentbol takımı, turnuvanın B grubunda mücadele etti ve grup maçlarını şu sonuçlarla tamamladı:

BAİBÜ 33 - 32 Dumlupınar Üniversitesi

BAİBÜ 52 - 36 Marmara Üniversitesi

BAİBÜ 33 - 29 İstanbul Aydın Üniversitesi

Bu sonuçlarla namağlup olarak grup birincisi olan BAİBÜ, finallere yükseldi.

Yarı final ve final mücadelesi

Yarı finalde İstanbul Özyeğin Üniversitesi ile karşılaşan BAİBÜ, 34-25'lik skorla galip gelerek final oynama hakkı kazandı. Finalde ise Gümüşhane Üniversitesi ile çekişmeli bir maç çıkardı. Uzatmaların son dakikasında 1 sayı farkla 39-40 yenilerek turnuvayı Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

Takımı yalnız bırakmadılar

SKS Başkanı Murat Tok, BAİBÜ Spor Bilimleri Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ümid Karli ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hanifi Üzüm, final müsabakasına katılarak sporcuları yalnız bırakmadı.