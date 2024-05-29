Bolu’da Kayserili cimnastikçilerden 6 altın madalya

Bolu’da düzenlenen Okul Sporları Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili sporcular, büyük bir başarıya imza attılar. Ferdi olarak 1 altın, 1 bronz madalya kazanan sporcular, takım kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak toplamda 6 altın madalya ile Kayseri’ye döndüler. 24-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada Kayserili sporcuların performansı göz doldurdu.

Bireysel başarılar

Şampiyonada bireysel kategoride yarışan Hüseyin Emir Cünedioğlu, Yıldız Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Aynı kategorid yarışan bir diğer sporcu Onurhan Demir ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya aldı.

Takım kategorisinde zafer

Kadir Has Ortaokulu’ndan Hüseyin Emir Cünedioğlu, Hüsnü Aktaş, Onurhan Demir, Ömer Ceylan ve Eren Kökoğlu’nun oluşturduğu takım, Yıldız Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Takım olarak gösterdikleri üstün performans ile toplamda 6 altın madalya kazanan Kayserili sporcular, şehrine büyük bir gurur yaşattı.

Tebrikler ve gelecek hedefler

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şampiyonada derece yapan sporcuları ve antrenörleri Baran Atay’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Kabakcı, Kayseri’nin spor alanındaki bu tür başarılarının artarak devam edeceğine inandığını belirtti.