Bolu vefat edenler.. 29 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

İLYAS ÇELİK
Tabaklar Mahallesi halkından, Emine ÇELİK’in eşi, Feyza ÇOLAK, Onur Efe ÇELİK’in babaları, İzzet Baysal Eğitim Merkezi emekli müdürlerinden;
Cenazesi bugün Siteler Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.
YILMAZ ÖZDEMİR
Karacaağaç Mahallesi halkından, Birsen ÖZDEMİR’in eşi, Solmaz SEZEN, Mehmet ÖZDEMİR’in babaları, Fikret SEZEN, Zeliha ÖZDEMİR’in kayınbabaları, Özge, Özgür, Ceren ve Selen’in dedeleri, emekli Kadastro Müdürü;
Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Karacaağaç Mahallesi mezarlığına defnedilecektir.
HANİFE BELEN
Cenazesi bugün Borazanlar Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Borazanlar Mezarlığına defnedilecektir.
MUHAMMED AKGÜL
Gerede İlçesi Mangallar Köyü halkından;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Gerede Mangallar Köyü mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.