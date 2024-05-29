29 May 2024 - 08:57- Gündem G:

Bolu vefat edenler.. 29 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 29 Mayıs 2024 Bugün 4 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 29 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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İLYAS ÇELİK

Tabaklar Mahallesi halkından, Emine ÇELİK’in eşi, Feyza ÇOLAK, Onur Efe ÇELİK’in babaları, İzzet Baysal Eğitim Merkezi emekli müdürlerinden;

Cenazesi bugün Siteler Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.

YILMAZ ÖZDEMİR

Karacaağaç Mahallesi halkından, Birsen ÖZDEMİR’in eşi, Solmaz SEZEN, Mehmet ÖZDEMİR’in babaları, Fikret SEZEN, Zeliha ÖZDEMİR’in kayınbabaları, Özge, Özgür, Ceren ve Selen’in dedeleri, emekli Kadastro Müdürü;

Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Karacaağaç Mahallesi mezarlığına defnedilecektir.

HANİFE BELEN

Cenazesi bugün Borazanlar Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Borazanlar Mezarlığına defnedilecektir.

MUHAMMED AKGÜL

Gerede İlçesi Mangallar Köyü halkından;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Gerede Mangallar Köyü mezarlığına defnedilecektir.
# eğitim

29 May 2024 - 08:57 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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