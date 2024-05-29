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BAİBÜ Yeniçağa Yaşar Çelik MYO'da coşkulu mezuniyet töreni

BAİBÜ Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde 110 öğrenci kep attı. Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Him ve Belediye Başkanı Recayi Çağlar katıldı. Öğrencilere ödüller verildi.

Anadolu Ajansı
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BAİBÜ Yeniçağa Yaşar Çelik MYO'da coşkulu mezuniyet töreni mask
BAİBÜ Yeniçağa Yaşar Çelik MYO'da coşkulu mezuniyet töreni
BAİBÜ Yeniçağa Yaşar Çelik MYO'da coşkulu mezuniyet töreni
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Mezuniyet Heyecanı Yeniçağa'da Yaşandı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu'nda büyük mezuniyet coşkusu yaşandı. Mezuniyet töreni, Yaşar Çelik Kapalı Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

BAİBÜ Yeniçağa Yaşar Çelik MYO'da coşkulu mezuniyet töreni

Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bahattin Öztoprak’ın Konuşması

Törende konuşan Okul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Bahattin Öztoprak, okulun 2010 yılında eğitime başladığını ve bugüne kadar 1000 öğrencinin mezun olduğunu belirtti. Şu anda okulda 491 öğrenci kayıtlı ve bu yıl 110 öğrenci mezuniyet sevincini yaşadı.BAİBÜ Yeniçağa Yaşar Çelik MYO'da coşkulu mezuniyet töreni

Başarılı Öğrencilere Ödüller

Öztoprak, öğrencileri tebrik ederek onlara gelecekteki kariyerlerinde başarılar diledi ve önemli tavsiyelerde bulundu. Konuşmanın ardından başarılı öğrencilere belgeler ve çeşitli hediyeler takdim edildi.BAİBÜ Yeniçağa Yaşar Çelik MYO'da coşkulu mezuniyet töreni

Törene Yoğun Katılım

Törene, BAİBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Him, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, öğrenci velileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Tören, mezuniyet sevinci yaşayan 110 öğrencinin kep atma töreniyle sona erdi.BAİBÜ Yeniçağa Yaşar Çelik MYO'da coşkulu mezuniyet töreni

# spor, belediye

29 May 2024 - 09:21 Bolu/ Yeniçağa- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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