BAİBÜ Yeniçağa Yaşar Çelik MYO'da coşkulu mezuniyet töreni

Mezuniyet Heyecanı Yeniçağa'da Yaşandı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu'nda büyük mezuniyet coşkusu yaşandı. Mezuniyet töreni, Yaşar Çelik Kapalı Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bahattin Öztoprak’ın Konuşması
Törende konuşan Okul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Bahattin Öztoprak, okulun 2010 yılında eğitime başladığını ve bugüne kadar 1000 öğrencinin mezun olduğunu belirtti. Şu anda okulda 491 öğrenci kayıtlı ve bu yıl 110 öğrenci mezuniyet sevincini yaşadı.
Başarılı Öğrencilere Ödüller
Öztoprak, öğrencileri tebrik ederek onlara gelecekteki kariyerlerinde başarılar diledi ve önemli tavsiyelerde bulundu. Konuşmanın ardından başarılı öğrencilere belgeler ve çeşitli hediyeler takdim edildi.
Törene Yoğun Katılım
Törene, BAİBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Him, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, öğrenci velileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Tören, mezuniyet sevinci yaşayan 110 öğrencinin kep atma töreniyle sona erdi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.