Bolu’da iki katlı evde korkutan yangın! Üst kat ve çatı alevlere teslim

Yangın Bolu Dağı'nda Korkuttu
Bolu Dağı mevkiinde bulunan Elmalık köyünde iki katlı betonarme evde çıkan yangın, evin üst katını ve çatısını tamamen alevlere teslim etti. Yoğun dumanların yükseldiği yangın, çevre köy halkını ve yetkilileri alarma geçirdi.
Yangın Saat 18.30'da Başladı
Saat 18.30 sıralarında Elmalık köyünde Turgut P.'ye ait iki katlı betonarme evin üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin çatısına sıçradı ve büyük hasara yol açtı.
Köy Halkı ve İtfaiyenin Hızlı Müdahalesi
Yoğun dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yangını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf etti. Çatıyı ve evin üst katını saran alevler, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde daha fazla büyümeden söndürüldü.
Yangının Sebebi Araştırılıyor
Yangında evin üst katı ve çatısı büyük çapta hasar gördü. İtfaiyenin söndürme çalışmaları sonrasında soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.