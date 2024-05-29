Bolu’da iki katlı evde korkutan yangın! Üst kat ve çatı alevlere teslim



Yangın Bolu Dağı'nda Korkuttu

Bolu Dağı mevkiinde bulunan Elmalık köyünde iki katlı betonarme evde çıkan yangın, evin üst katını ve çatısını tamamen alevlere teslim etti. Yoğun dumanların yükseldiği yangın, çevre köy halkını ve yetkilileri alarma geçirdi.

Yangın Saat 18.30'da Başladı

Saat 18.30 sıralarında Elmalık köyünde Turgut P.'ye ait iki katlı betonarme evin üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin çatısına sıçradı ve büyük hasara yol açtı.

Köy Halkı ve İtfaiyenin Hızlı Müdahalesi

Yoğun dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yangını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf etti. Çatıyı ve evin üst katını saran alevler, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Yangında evin üst katı ve çatısı büyük çapta hasar gördü. İtfaiyenin söndürme çalışmaları sonrasında soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.