Modifiyeli araçlara sıkı denetim! Polis ses sistemi ve abartı egzoza ceza yağdırdı!



Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, modifiye araçlara yönelik denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Asayiş ve trafik ekiplerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen denetimler, şehir genelinde yoğun bir şekilde devam ediyor.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi İstanbul Caddesi’nde modifiye araçlara yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde, araçların özellikle ses sistemleri ve egzoz düzenekleri mercek altına alındı.

Uygunsuz Ses Sistemi ve Kumandalı Egzoz Tespit Edildi

Denetimler sırasında, bir aracın bagaj kısmında uygunsuz ses sistemi ve kumandalı abartı egzoz beyni olduğu tespit edildi. Bu durum, araç sahibi için ciddi sonuçlar doğurdu. Yetkililer, bu tür modifikasyonların hem çevreye rahatsızlık verdiğini hem de trafik güvenliğini tehlikeye attığını vurguladı.

7 Bin 129 TL İdari Para Cezası ve Trafikten Men

Yapılan kontroller sonrasında, abartı egzoz ve uygunsuz ses sistemi bulundurmanın cezası olarak araç sürücüsüne 7 bin 129 TL idari para cezası kesildi. Bunun yanı sıra, söz konusu araç trafikten men edildi. Bu uygulama, modifiye araç sahiplerine önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Denetimler Aralıksız Devam Ediyor

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şehir genelinde modifiye araçlara yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. Amaç, trafik güvenliğini artırmak ve çevreyi korumak. Modifiye araç sahiplerinin, yasal düzenlemelere uyması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.