29 Mayıs 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 29 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 29 Mayıs OLAN İŞ İLANLARI

ERENLER BÜYÜK EV DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. - Mobilya Montajcısı

ÖZEL ÖZSAĞLIK HİZMETLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. - Şoför (Yolcu Taşıma)

TAB GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.- Kasiyer

ANADOLU RESTORAN İŞLETMELERİ LTD.ŞTİ - Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb.

LEF YAPI İNŞAAT TELEKOMÜNİKASYON VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

BALORMAN INT AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Ahşap Mobilya İmalatçısı

SELENA YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Kalite Kontrol Sorumlusu

ARKO GRUP İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ - Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı

I FUTURE FINE FOOD CAFE RESTORAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Ş İRKETİ - Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı

ÇETİN ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ - Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı)

ER PİLİÇ ENTEGRE TAVUKÇULUK ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET ANON İM ŞİRKETİ - Beden İşçisi (Genel)

AHSEN PASTACILIK GIDA NAKLİYE İHRACAT VE İTHALAT LİMİTED ŞİR KETİ - Pastacı Yardımcısı

ÇETİNKAYA İLAÇ SANAYİ VE TİC.A.Ş. - Proses İşçisi

KARADENİZ DÖKÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ - Beden İşçisi (Genel)