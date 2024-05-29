Kanlı Olayın Detayları

Karabük, Kayabaşı Mahallesi Engin Sokak’ta oto yıkama işletmesi bulunan 35 yaşındaki Sefa Ü., iş yerinde av tüfeği ile vurulmuş halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, iş yerinde genç adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, Sefa Ü.'yü kafasından vurulmuş halde kanlar içinde bulurken, sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Polis ve Savcının İncelemeleri

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı, detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Cinayet mahallindeki bulgular dikkatle analiz edildi ve deliller toplandı. İncelemelerin ardından Sefa Ü.'nün cenazesi, Karabük Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aileye Yıkım: Borç ve Gözyaşları

Olayı duyarak iş yerine gelen Sefa Ü.'nün yakınları, büyük bir şok ve üzüntü yaşadı. Gözyaşlarına boğulan aile fertleri, genç adamın yüklü miktarda borcu olduğunu öğrendi. Bu trajik olayın ardında, Sefa Ü.'nün maddi sorunları olup olmadığı araştırılıyor.

Yetkililerden Açıklama Bekleniyor

Karabük Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirirken, önümüzdeki günlerde detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.