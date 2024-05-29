Kanlı Olayın Detayları
Karabük, Kayabaşı Mahallesi Engin Sokak’ta oto yıkama işletmesi bulunan 35 yaşındaki Sefa Ü., iş yerinde av tüfeği ile vurulmuş halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, iş yerinde genç adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, Sefa Ü.'yü kafasından vurulmuş halde kanlar içinde bulurken, sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini doğruladı.
Polis ve Savcının İncelemeleri
Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı, detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Cinayet mahallindeki bulgular dikkatle analiz edildi ve deliller toplandı. İncelemelerin ardından Sefa Ü.'nün cenazesi, Karabük Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Aileye Yıkım: Borç ve Gözyaşları
Olayı duyarak iş yerine gelen Sefa Ü.'nün yakınları, büyük bir şok ve üzüntü yaşadı. Gözyaşlarına boğulan aile fertleri, genç adamın yüklü miktarda borcu olduğunu öğrendi. Bu trajik olayın ardında, Sefa Ü.'nün maddi sorunları olup olmadığı araştırılıyor.
Yetkililerden Açıklama Bekleniyor
Karabük Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirirken, önümüzdeki günlerde detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.