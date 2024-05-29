29 May 2024 - 09:48- Asayiş G:

Bir anda silah sesi geldi, görenler telefona sarılıp polisi aradı! Yaşananlar herkesi şoke etti! Kanlar içinde yerde yatarken görüntülendi!

Karabük’te oto yıkama işletmesi sahibi Sefa Ü., iş yerinde av tüfeği ile vurulmuş halde ölü bulundu. Genç adamın yüklü miktarda borcu olduğu öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
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Bir anda silah sesi geldi, görenler telefona sarılıp polisi aradı! Yaşananlar herkesi şoke etti! Kanlar içinde yerde yatarken görüntülendi! mask
Bir anda silah sesi geldi, görenler telefona sarılıp polisi aradı! Yaşananlar herkesi şoke etti! Kanlar içinde yerde yatarken görüntülendi!
Bir anda silah sesi geldi, görenler telefona sarılıp polisi aradı! Yaşananlar herkesi şoke etti! Kanlar içinde yerde yatarken görüntülendi!
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Kanlı Olayın Detayları

Karabük, Kayabaşı Mahallesi Engin Sokak’ta oto yıkama işletmesi bulunan 35 yaşındaki Sefa Ü., iş yerinde av tüfeği ile vurulmuş halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, iş yerinde genç adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, Sefa Ü.'yü kafasından vurulmuş halde kanlar içinde bulurken, sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Polis ve Savcının İncelemeleri

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı, detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Cinayet mahallindeki bulgular dikkatle analiz edildi ve deliller toplandı. İncelemelerin ardından Sefa Ü.'nün cenazesi, Karabük Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir anda silah sesi geldi, görenler telefona sarılıp polisi aradı! Yaşananlar herkesi şoke etti! Kanlar içinde yerde yatarken görüntülendi!

Aileye Yıkım: Borç ve Gözyaşları

Olayı duyarak iş yerine gelen Sefa Ü.'nün yakınları, büyük bir şok ve üzüntü yaşadı. Gözyaşlarına boğulan aile fertleri, genç adamın yüklü miktarda borcu olduğunu öğrendi. Bu trajik olayın ardında, Sefa Ü.'nün maddi sorunları olup olmadığı araştırılıyor.Bir anda silah sesi geldi, görenler telefona sarılıp polisi aradı! Yaşananlar herkesi şoke etti! Kanlar içinde yerde yatarken görüntülendi!

Yetkililerden Açıklama Bekleniyor

Karabük Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirirken, önümüzdeki günlerde detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.

# aile, polis, eğitim, karabük

29 May 2024 - 09:48 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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