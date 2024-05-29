Survivor All Star'da eleme gecesinin ardından adaya veda eden isim kim oldu?

Son Eleme Gecesi Gerilimi

Survivor All Star, 28 Mayıs Salı akşamı yine nefes kesen bir bölümle ekranlara geldi. Özgür, Ogeday, Batuhan ve Seda arasında gerçekleşen kıyasıya mücadele, adaya veda eden ismin belirlenmesiyle sonuçlandı. All Star formatındaki bu sezonda, büyük finale doğru adımlar hızlanırken, kırmızı takımın üst üste kazandığı üç dokunulmazlık oyunu sonrasında mavi takımdaki yarışmacılar eleme potasına girdi.

Düello Heyecanı Yükseliyor

127. bölümde yaşanan düello, ilk turda Ogeday ile Özgür ve Seda ile Batuhan arasında geçti. Heyecan dolu bu mücadelede Ogeday 5-3, Batuhan ise 5-1'lik skorlarla rakiplerini mağlup etti. Final turunda ise Özgür ve Seda arasındaki yarış, Özgür'ün 5-2'lik skorla elenmesiyle sonuçlandı.

Özgür'ün Veda Sözleri ve Duygusal Anlar

Survivor'da iki kez üst üste yarışan ve bu sefer 8. düellosunda elenen 49 yaşındaki Özgür, "Hem hüzünlüyüm hem de gururluyum. Vücudum artık bana izin vermiyor, kontrol edemedim. Seda'yı tebrik ederim, antrenmansız geldim ve buraya kadar geleceğimi hiç tahmin etmezdim," dedi.

Bireysel Dönem Heyecanı Başlıyor

Özgür'ün vedasıyla Survivor All Star'da son 8 yarışmacı kaldı ve artık yarışma bireysel döneme giriyor. Yeni sistemde, her gün bir yarışmacı şampiyon olacak ve aday belirleyecek. Üst üste üç gün boyunca şampiyonların belirlediği adaylar ve dördüncü gün performans listesinin en altındaki yarışmacı düelloya çıkacak.