Bolu’da yeni Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Binası inşaatı hızla ilerliyor…

Bolu’nun yeni Afet ve Acil Durum Merkezi inşaatı hız kesmeden devam ediyor

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası inşaatını yerinde inceledi. Paşaköy Mahallesi’nde tahsis edilen arsada başlayan inşaat çalışmaları, toplam 14.377 m² alan üzerinde hızlı bir şekilde devam ediyor. Vali Kılıç, yüklenici firma yetkililerinden projenin detayları hakkında bilgi aldı ve inşaatın ilerleyişinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Modern ve işlevsel yapılar

Yeni yerleşke, modern ve işlevsel yapılarıyla dikkat çekiyor. Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Binası, Arama Kurtarma Binası, Acil Durum ve Yönetim Merkezi Binası ve Nizamiye Binası gibi farklı yapıları içerecek şekilde tasarlandı. Bu yapılar, her birinin işlevine uygun olarak inşa ediliyor ve Bolu’nun afet ve acil durumlara daha hazırlıklı olmasını sağlamayı hedefliyor.

Bina detayları ve fonksiyonları

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Binası, 2630,86 m² toplam inşaat alanına sahip olacak ve modern ofisler ile çalışma alanları içerecek. Arama Kurtarma Binası ise 1128,15 m² alanında inşa edilecek ve kurtarma ekiplerinin eğitim ve hazırlık süreçlerini destekleyecek. Acil Durum ve Yönetim Merkezi Binası, 884,98 m² alanda koordinasyon ve yönetim işlevlerini üstlenecek. Nizamiye Binası ise giriş ve güvenlik kontrol noktası olarak 12,96 m² alanda hizmet verecek.

Projenin ilerleyişi ve çevre düzenlemeleri

Vali Kılıç, inşaat alanında yaptığı incelemelerde yüklenici firma yetkililerinden çevre düzenlemeleri ve yapılacak diğer işler hakkında ayrıntılı bilgiler aldı. Firma yetkilileri, inşaat çalışmalarının hızlı ve planlanan takvime uygun şekilde ilerlediğini belirtti. Çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmalarının da inşaatın tamamlanmasıyla eş zamanlı olarak yapılacağı ifade edildi.

Bolu’nun geleceğine yatırım

Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla birlikte, Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün kapasitesi ve işlevselliği artacak. Modern altyapı ve donanım sayesinde, afet ve acil durumlara daha hızlı ve etkili müdahale edilebilecek. Bu proje, Bolu’nun geleceğe yaptığı önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

Bölgesel liderlik yolunda bir adım

Vali Erkan Kılıç, inşaatın tamamlanmasıyla birlikte Bolu’nun daha güvenli ve hazırlıklı bir il olacağını ifade etti. Yeni yerleşke, sadece Bolu için değil, çevre iller için de önemli bir afet yönetim merkezi olacak. Bu proje, Bolu’nun afet ve acil durum yönetimi konusunda bölgesel bir lider olma yolunda attığı önemli bir adım olarak görülüyor.

Hızla ilerleyen inşaat çalışmaları

İnşaat çalışmalarının planlanan takvime uygun bir şekilde ilerlemesi, Bolu’nun afet ve acil durumlara karşı daha hazırlıklı olmasını sağlayacak. Vali Kılıç’ın projeyi yerinde incelemesi ve yüklenici firma yetkililerinden aldığı olumlu geri bildirimler, Bolu’nun geleceği için umut verici. Yeni Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binası, modern yapısı ve işlevselliği ile Bolu’nun güvenliğini artıracak.