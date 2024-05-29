MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı: İşte Detaylar

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi" genelgesine göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 2 Eylül Pazartesi başlayacak. Yeni eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler İçin Uyum Eğitimleri

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında, okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Ayrıca, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları için gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak. Bu rehberlik çalışmaları, öğrencilerin yeni eğitim ortamına uyum sağlamalarına yardımcı olacak.

Ara Tatiller ve Yarıyıl Tatili

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

Bolu’da 51 Bin Öğrenci Eğitim Görecek

Gelecek yıl, Bolu’da 51 bine yakın öğrenci eğitim öğretim görecek. Bu öğrenciler, MEB tarafından belirlenen takvime göre eğitimlerine devam edecekler. MEB, eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerini destekleyecek çeşitli etkinlikler ve programlar düzenleyecek.

Öğretmenler İçin Mesleki Çalışmalar

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde, öğretmenler için mesleki çalışmalar 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bu çalışmalar, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve yeni eğitim yılına hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenecek.

Eğitim ve Öğretimde Yenilikler

MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca çeşitli yenilikler ve programlar ile eğitim kalitesini artırmayı hedefliyor. Öğrencilere daha iyi bir eğitim ortamı sunmak için çalışmalar devam edecek. Ayrıca, okullarda akademik başarıyı artırmak ve öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli projeler hayata geçirilecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, öğrenciler ve öğretmenler için önemli tarihler ve programlar belirlendi. Yeni eğitim yılına hazırlıklar hızla devam ederken, öğrencilerin ve öğretmenlerin heyecanla beklediği yeni dönem 9 Eylül 2024’te başlayacak.