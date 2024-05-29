CHP’li Çetin Uç’tan hayvanseverlere davet… Sokak hayvanları için 30 Mayıs’ta barınakta

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Bolu Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması planlanan ve başıboş sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören yasa tasarısına karşı harekete geçti. Bu yasa tasarısının sokak hayvanlarının öldürülmesini hedeflediğini belirten Uç, hayvanseverlerin desteğiyle bu tasarının geri çekilmesi için çalışacaklarını ifade etti.

“Öldüren Değil Yaşatan Bir Yasa İstiyoruz”

Çetin Uç, yasa tasarısının sokak hayvanlarının yaşam haklarını hiçe saydığını belirterek, “Öldüren değil yaşatan bir yasa istiyoruz” dedi. Bu yasa tasarısının kabul edilemez olduğunu ve kamuoyunun da bu konuda büyük bir tepki gösterdiğini vurguladı. Uç, hayvan haklarının korunması gerektiğine dikkat çekti.

Hayvanseverlere büyük çağrı

Başkan Çetin Uç, hayvanseverleri 30 Mayıs Perşembe günü saat 17.00’de Bolu Belediyesi Hayvan Barınağı’nda yapılacak basın açıklamasına davet etti. Bu etkinlikte, sokak hayvanlarının haklarının korunması ve öldürülmelerinin önlenmesi için güçlü bir mesaj vermeyi amaçladıklarını belirtti. Hayvanseverlerin bu etkinlikte tek yürek olacaklarını söyledi.

“Hayvan Hakları Savunulmalı”

CHP Merkez İlçe Başkanlığı, bu yasa tasarısının sokak hayvanlarının yaşam haklarına ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Başkan Uç, hayvan haklarının savunulması gerektiğini belirterek, mevcut yasa tasarısının yeniden gözden geçirilmesini talep etti. Kamuoyunun desteğinin bu süreçte çok önemli olduğunu ve toplumun bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kamuoyunun desteğiyle yasa tasarısına karşı durulacak

Çetin Uç, hayvan hakları konusunda toplumun bilinçlenmesi gerektiğini ve kamuoyunun desteğinin bu süreçte çok önemli olduğunu söyledi. Hayvanseverlerin desteği ile yasa tasarısının geri çekilmesi için çalışacaklarını belirten Uç, hayvan haklarının korunması için her türlü çabayı göstereceklerini ifade etti.

Bolu Belediyesi Hayvan Barınağı’nda toplanıyoruz

30 Mayıs’ta Bolu Belediyesi Hayvan Barınağı’nda yapılacak basın açıklamasında, hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşları (STK) bir araya gelecek. Bu etkinlikte, sokak hayvanlarının yaşam haklarının korunması için neler yapılabileceği üzerine konuşulacak ve yasa tasarısına karşı güçlü bir duruş sergilenecek. Başkan Uç, hayvanseverlerin bu etkinlikte bir araya gelerek güçlü bir mesaj vereceğini ve yasa tasarısına karşı duracaklarını belirtti.

Hayvanseverler tek yürek

Çetin Uç, sokak hayvanlarının yaşam haklarının korunması için her türlü çabayı göstereceklerini belirtti. Hayvanseverlerin bu etkinlikte bir araya gelerek güçlü bir mesaj vereceğini ve yasa tasarısına karşı duracaklarını ifade etti. Uç, hayvan haklarının savunulması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Hayvan hakları savunucuları, 30 Mayıs’ta Bolu Belediyesi Hayvan Barınağı’nda buluşarak, yasa tasarısına karşı duruşlarını sergileyecekler.