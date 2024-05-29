Ev kiralarında yeni dönem… Kira artış sınırlaması kalkıyor

1 Temmuz 2024'te yüzde 25 kira artış sınırlamasının sona ermesiyle birlikte kira artışları enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Bu değişiklik, konut piyasasında dengeyi sağlamayı amaçlıyor ve ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıkları azaltacak.
1 Temmuz 2024'te yüzde 25 kira artış sınırlamasının kalkması bekleniyor. Bu sınırlama, Türk Borçlar Kanunu'na 8 Haziran 2022'de eklenen geçici bir madde ile getirilmişti ve kiralardaki fahiş artışların önüne geçmeyi amaçlıyordu. Son olarak 1 Temmuz 2024'e kadar uzatılan bu düzenleme, artık sona eriyor ve kira artışlarının enflasyon oranlarına göre belirlenmesi sağlanacak.
Ev sahipleri için yeni fırsatlar
Emlak uzmanları, kira artış sınırlamasının kalkmasıyla birlikte ev sahiplerinin boş konutlarını kiraya vermek için beklediklerini belirtiyor. Emlak Uzmanı Olcay Selvi, uygulamanın sona ermesiyle ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlıkların da azalacağını öngörüyor. Selvi'ye göre, kira artışlarının 12 aylık enflasyon ortalamasına göre yapılması, konut piyasasında dengeyi sağlamaya yardımcı olacak.
Kira artışları enflasyon oranlarına göre belirlenecek
Olcay Selvi, kira artışlarının 12 aylık enflasyon ortalamasına göre yapılacağını belirtti. Selvi, "Kira artışları enflasyon oranlarına göre belirlendiğinde boş bekletilen konutlar da kiraya verilerek konut arzına katılacaktır," dedi. Bu değişiklik, konut arzını artırarak piyasadaki dengenin sağlanmasını amaçlıyor.
Yüzde 25 sınırlama ve mahkeme yoğunlukları
Selvi, yüzde 25 zam sınırlaması döneminde ev sahibi ve kiracılar arasında birçok anlaşmazlık yaşandığını ifade etti. Bu anlaşmazlıklar, adliyelerde yoğunluk yaratmış ve son bir yılda 180 bine yakın dava açılmasına neden olmuştur. Selvi, bu davalardaki yoğunluğun diğer davaları da olumsuz etkilediğini vurguladı.
Kira sözleşmeleri ve yasal düzenlemeler
Kira artışlarının neye göre belirleneceği konusunda bilgi veren Selvi, "Sınırlamanın kaldırılmasıyla son 12 aylık TÜFE oranları ortalaması baz alınarak kira zamları belirlenecek. 12 aylık TÜFE oranının altında zam yapılabilecek ama yukarısı kanunen yasak," dedi. Ayrıca, kira kontratlarının kendini tekrar eden süresiz kontratlar olduğunu ve 5 yıl sonrasında kira bedelinin tekrar belirlenebileceğini belirtti.
Konut piyasasında yeni dönem
Yeni düzenlemeyle birlikte konut piyasasında önemli değişiklikler bekleniyor. Kira artışlarının enflasyon oranlarına göre belirlenmesi, hem ev sahipleri hem de kiracılar için daha öngörülebilir bir piyasa yaratacak. Bu durum, uzun vadede konut piyasasındaki istikrarı artırabilir.
Yüzde 25 kira artış sınırlamasının kalkması, konut piyasasında yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıkların azalması ve konut arzının artması bekleniyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.