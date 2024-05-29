Bolu çiftçisi adil hububat fiyatlarının açıklanmasını bekliyor

Çiftçinin fiyat beklentisi artıyor

Bolu Ziraat Odası Başkanı Çetin Özkoparan, hububat fiyatlarının açıklanması konusunda çiftçilerin büyük bir beklenti içinde olduğunu belirtiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü'nün kendilerinden fiyat konusunda görüş istediğini ve bu görüşleri yazılı olarak ilettiklerini ifade eden Özkoparan, Türkiye genelinde henüz hububat fiyatlarının açıklanmadığını söylüyor.

Tarım ve Orman Bakanı'na güven tam

Tarım ve Orman Bakanı'nın çiftçilerin mağdur edilmeyeceğine dair yaptığı açıklamaya dikkat çeken Özkoparan, Bakan'ın sözlerine güvendiklerini belirtiyor. Özkoparan, "Bizlerin girdi maliyetleri dikkate alınarak çiftçinin zarar etmeyeceği bir şekilde fiyatların acilen açıklanmasını istiyoruz. Çünkü fiyat açıklanmazsa biz önümüzü göremiyoruz," diyor.

Belirsizlik tüccarlara yarar sağlayabilir

Özkoparan, hububat fiyatlarının açıklanmaması durumunda tüccarların geçen yılki gibi hareket edebileceğinden endişe duyduklarını dile getiriyor. Bakanlık ve TMO Genel Müdürlüğü'nden fiyatların bir an önce açıklanmasını talep eden Özkoparan, maliyetlerin altında bir fiyat istemediklerini çünkü maliyetlerin zaten bilindiğini ve bunların dikkate alınarak adil bir fiyat belirlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Hasat başladı, fiyatlar belirsiz

Türkiye'nin güneydoğusunda, Adana, Hatay ve Mersin'de hububat hasadının başladığını belirten Özkoparan, TMO'nun bu bölgelerde alım yaptığını ancak fiyatın hala belli olmadığını söylüyor. Ürünlerin taahhütname ile verildiğini ve fiyat açıklandığında beğenilirse TMO'ya teslim edilebileceğini ifade eden Özkoparan, çiftçilerin bu belirsizlikten rahatsız olduğunu ve fiyatların bir an önce açıklanmasını beklediklerini belirtiyor.

Maliyetlerin altında fiyat kabul edilemez

Çiftçilerin maliyetlerin altında bir fiyat istemediğini yineleyen Özkoparan, "Maliyetlerin dikkate alınarak iyi bir fiyat açıklanması beklentimizdir. Güneydoğu’da, Adana’da, Hatay’da, Mersin’de hububat hasadı başladı. Orada TMO alım yapıyor ancak fiyat belli değil," diyor. Taahhütname sürecinin belirsizlik yarattığını belirten Özkoparan, fiyatların acilen açıklanmasının çiftçiler için önemli olduğunu vurguluyor.

TMO'nun ürün alımı talepleri

Geçen yıl olduğu gibi TMO'nun tüm çiftçilerin ürünlerini almasının da talepleri arasında olduğunu belirten Özkoparan, "Biz müdürümüzle de iletişim halindeyiz. Fiyatlar açıklandığı zaman bize talimat gelir. Bir beklentimiz var, inşallah en kısa zamanda da açıklanmasını bekliyoruz," diyor. Hububat fiyatlarının bir an önce açıklanmasının hem çiftçilerin planlama yapabilmesi hem de piyasalardaki belirsizliğin ortadan kalkması açısından kritik olduğunu belirtiyor.

Çiftçinin geleceği fiyatlara bağlı

Bolu çiftçisi, fiyatların açıklanmaması durumunda geleceğini planlamakta zorlanıyor. Çiftçiler, hububat fiyatlarının adil ve girdi maliyetlerini karşılayacak şekilde belirlenmesi gerektiğini belirtiyor. TMO'nun tüm ürünleri alması ve fiyatların acilen açıklanması, çiftçilerin mağduriyet yaşamaması için büyük önem taşıyor.