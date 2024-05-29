E-Devlet hizmetlerinde Türkiye'den büyük başarı… 35 ülke arasında 10. sıradayız…

E-Devlet'te hizmet çeşitliliği ve kullanıcı sayısında büyük artış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Dijital Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin e-Devlet hizmetlerinde kaydettiği büyük ilerlemeyi vurguladı. 2008 yılında sadece 22 hizmet sunan e-Devlet Kapısı, bugün 8 bin 200 hizmet sunarak dijital dönüşümdeki başarısını gözler önüne seriyor. Bu geniş yelpaze, vatandaşların birçok resmi işlemi online olarak kolayca gerçekleştirebilmesini sağlıyor.

Avrupa Komisyonu’ndan büyük takdir

Bakan Uraloğlu, 27 Eylül 2023 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 2023 e-Devlet Kıyaslama Raporu'na göre Türkiye'nin 35 ülke arasında 10. sırada yer aldığını belirtti. Raporda ülkeler, Kullanıcı Odaklılık, Şeffaflık, Anahtar Kolaylaştırıcılar ve Sınır Ötesi Hizmetler başlıkları altında değerlendirildi. Türkiye, kullanıcı odaklılıkta üçüncü sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Elektronik haberleşme sektöründe ilerleme

Elektronik haberleşme sektöründeki gelişmeleri de paylaşan Uraloğlu, Türkiye'de sabit ve mobil geniş bant internet abone sayısının 93,3 milyona ulaştığını belirtti. Bu abonelerin 19,5 milyonu sabit hatlardan, 73,5 milyonu ise mobil hatlardan sağlanıyor. Ayrıca, fiber altyapının 562 bin kilometreye ulaşarak son üç yılda yaklaşık 4,5 kat arttığını ve fiber geniş bant abone sayısının yıllık ortalama yüzde 20 artışla 6,7 milyona ulaştığını ifade etti.

E-Devlet kullanıcı sayısında rekor artış

E-Devlet uygulamasının kullanıcı sayısında da büyük bir artış yaşandığını belirten Uraloğlu, 2010 yılında yaklaşık 2 milyon olan kullanıcı sayısının bugün 65 milyona ulaştığını açıkladı. Bu rakam, Türkiye nüfusunun büyük bir bölümünün e-Devlet Kapısı'nı aktif olarak kullandığını gösteriyor ve dijital hizmetlerin yaygınlığını kanıtlıyor.

Kullanıcı odaklılıkta üçüncülük

Avrupa Komisyonu'nun raporunda Türkiye'nin en iyi performans gösterdiği başlık olan kullanıcı odaklılıkta üçüncü sırada yer aldığını belirten Uraloğlu, şeffaflık ve anahtar kolaylaştırıcılarda ise altıncı sırada olduğunu vurguladı. Bu başarı, Türkiye'nin e-Devlet hizmetlerinin ne kadar kullanıcı dostu olduğunu ve vatandaşların ihtiyaçlarına ne kadar uygun çözümler sunduğunu ortaya koyuyor.

Sınır ötesi hizmetlerde birincilik

Sınır ötesi hizmetler başlığında Türkiye'nin büyük bir başarı gösterdiğini ifade eden Uraloğlu, sınır ötesi kullanıcı desteği kapsamında Malta, Hollanda, Estonya ve Lüksemburg ile birlikte 100 tam puan alarak birinciliği paylaştığını açıkladı.

Uraloğlu, Türkiye'nin dijital dönüşümdeki başarısını daha da ileriye taşımak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Elektronik haberleşme sektöründeki altyapı yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini ve e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmet sayısının artırılacağını söyledi.